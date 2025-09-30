ТСН у соціальних мережах

Дружина Тігіпка на тлі їхнього розкішного сімейного маєтку замилувала кадрами з підрослими дітьми

Алла показала, як наймолодша донечка вже робить перші впевнені кроки.

Алла Зіневич

Алла Зіневич / © instagram.com/alla_zinevych_tigipko

Дружина колишнього віцепрем'єра України, а нині бізнесмена та банкіра Сергія Тігіпка вперше за тривалий час показала одразу усіх їхніх чотирьох дітей.

Так, разом з банкіром блогерка Алла Зіневич виховує трьох синів і донечку, якій улітку виповнився один рік. В Instagram зіркова мама показала одразу чотирьох дітей і зачарувала, як швидко вони підросли. Кадри Алла зробила на великій галявині, оточеній лісом. Поблизу також видніється сімейне гніздечко Тігіпків — розкішний заміський будинок.

Алла Зіневич з дітьми / © instagram.com/alla_zinevych_tigipko

Алла Зіневич з дітьми / © instagram.com/alla_zinevych_tigipko

Алла Зіневич з дітьми / © instagram.com/alla_zinevych_tigipko

Алла Зіневич з дітьми / © instagram.com/alla_zinevych_tigipko

До слова, на деяких кадрах помітно, що наймолодша Юліанна вже почала робити перші сміливі кроки на газоні. Дружина бізнесмена покружляла її на руках і поніжилася на сонці разом з нею та трьома синами. На осінній прогулянці Олександр, Сергій-молодший і Станіслав мило побавилися з Юліанною. Тим часом їхніх батько залишився поза камерою. Тим не менш, у коментарях родину засипали компліментами: "Пупсік гарненько вже ходить!", "Які гарні кадри".

Алла Зіневич з дітьми / © instagram.com/alla_zinevych_tigipko

Алла Зіневич з дітьми / © instagram.com/alla_zinevych_tigipko

До слова, Сергій Тігіпко виховує восьмеро дітей. Так, бізнесмен від двох попередніх шлюбів має також двох синів і двох доньок.

Нагадаємо, нещодавно співачка Ірина Білик показала свого 10-річного сина Табріза та в яке культове місце за кордоном його привезла.

