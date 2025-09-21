ТСН у соціальних мережах

Дружина Тімура Мірошниченка пофарбувала волосся 9-річної доньки в яскравий колір

Інна Мірошниченко дозволила Ангеліні поекспериментувати з зачіскою.

Валерія Сулима
Тімур Мірошниченко з дружиною та донькою

Тімур Мірошниченко з дружиною та донькою / © instagram.com/_inna_mi_

Дружина ведучого "ЖВЛ представляє" Тімура Мірошниченка пофарбувала волосся доньки в яскравий колір.

Так, адвокатка Інна Мірошниченко дозволила 9-річній Ангеліні поекспериментувати з зовнішнім виглядом. Зміни стосувалися зачіски дівчинки. Ангеліні, в якої стрижка під каре, пофарбували частину волосся у світло-рожевий колір.

"Ера рожевого волосся 2.0", - підписала кадри дружина Тімура Мірошниченка, пригадавши попередній досвід.

Донька Тімура та Інни Мірошниченків / © instagram.com/_inna_mi_

Донька Тімура та Інни Мірошниченків / © instagram.com/_inna_mi_

До слова, це не вперше у дівчинки подібна зачіска. Ще торік влітку Інна Мірошниченко пофарбувала волосся Ангеліни в яскравий рожевий колір. Тоді адвокатку запевнили, що фарба швидко вимиється. Однак коли обраниця ведучого зайнялася відновленням натурального кольору, то це виявилося нелегкою справою.

Нагадаємо, нещодавно Тімур та Інна Мірошниченки показалися одразу з усіма своїми дітьми. Також подружжя зробило важливу заяву про усиновлення.

