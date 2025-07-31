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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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Дружина Тімура Мірошниченка показалася з 9-річною донькою в лікарні і розкрила, що сталося

Інна Мірошниченко розповіла про проблеми зі здоров'ям, які виявили в їхньої названої доньки.

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Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Тімур та Інна Мірошниченки та їхня старша донька

Тімур та Інна Мірошниченки та їхня старша донька / © instagram.com/_inna_mi_

Дружина ведучого "ЖВЛ представляє" Тімура Мірошниченка показалася з їхньою 9-річною донькою в лікарні.

Так, адвокатка Інна Мірошниченко змусила підписників неабияк хвилюватися. Обраниця шоумена опублікувала фото, на якому була зображена їхня 9-річна донька в лікарні. Інна поділилася, що в Ангеліни виявили важку форму екзокринної недостатності підшлункової залози. Тож, наразі Мірошниченки водять доньку на обстеження до лікарів, аби з'ясувати причину цього.

"Вночі ти спиш з усіма в коридорі під свист ракет над будинком і радієш, що пролетіли повз. А вранці ти встаєш і йдеш на обстеження, бо аналіз крові показав у дитини важку форму екзокринної недостатності підшлункової залози, треба шукати причину. А ти ще від попередніх діагнозів не відійшов", - поділилася Мірошниченко.

Донька Тімура та Інни Мірошниченків / © instagram.com/_inna_mi_

Донька Тімура та Інни Мірошниченків / © instagram.com/_inna_mi_

Дружина ведучого також розповіла, що вони вже отримали направлення до чудового гастроентеролога. Наразі медики збирають необхідні дані та аналізи, аби з'ясувати причину, чому в Ангеліни виникла важка форма екзокринної недостатності підшлункової залози.

"Ми знайшли класного педіатра, отримали направлення до класного дитячого гастроентеролога. Тепер збираємо дані", - поділилася Інна.

Нагадаємо, нещодавно дружина Тімура Мірошниченка вперше відвела їхнього 3-річного сина до дитячого садка. Обраниця ведучого поділилася, якою була реакція в Марселя на такі зміни.

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