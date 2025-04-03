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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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608
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Дружина Тімура Мірошниченка пожалілася на проблеми зі здоров’ям: "Мало мені ускладнень"

Інна Мірошниченко поділилася, що саме її непокоїть.

Автор публікації
Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Інна Мірошниченко

Інна Мірошниченко / © instagram.com/_inna_mi_

Дружина ведучого "ЖВЛ представляє" Тімура Мірошниченка пожалілася на проблеми зі здоров’ям.

Адвокатка Інна Мірошниченко в Instagram-stories поділилася, що саме її непокоїть. Обраниця шоумена нещодавно перехворіла на грип, який не минув без ускладнень. В Інни Мірошниченко з’явився гайморит та пієлонефрит. Однак на цьому проблеми не закінчилися. В дружини ведучого з’явилося на обличчі алергічне висипання.

"Мало мені гаймориту та пієлонефриту як ускладнень після грипу. Сьогодні (3 квітня — прим. ред.) на обличчі з’явилося якесь алергічне висипання", — пожалілася адвокатка.

Інна Мірошниченко / © instagram.com/_inna_mi_

Інна Мірошниченко / © instagram.com/_inna_mi_

Утім, Інна Мірошниченко не дає проблемам зі здоров’ям зіпсувати її плани. Дружина ведучого вирушила до видавництва підписати книжку свого авторства "Ми знайдемо свого Марселя", а також ще побувати на святі сина у садочку. Щоправда, по допомогу до лікаря адвокатка теж все ж таки звернеться.

"Але ось, що я думаю про це все. Поїхала до видавництва підписувати книжки людям, які мене надихають і яким хочу подякувати за те, що були світлом у темряві. Потім до лікаря. Потім на свято в садочок до сина", — поділилася Інна.

Інна Мірошниченко / © instagram.com/_inna_mi_

Інна Мірошниченко / © instagram.com/_inna_mi_

Нагадаємо, нещодавно акторка Анна Кошмал розповіла про проблеми зі здоров’ям, які в неї виникли після других пологів. Артистка зізналась, що її непокоїть.

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