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Дружина Тімура Мірошниченка пожалілася на проблеми зі здоров’ям: "Мало мені ускладнень"
Інна Мірошниченко поділилася, що саме її непокоїть.
Дружина ведучого "ЖВЛ представляє" Тімура Мірошниченка пожалілася на проблеми зі здоров’ям.
Адвокатка Інна Мірошниченко в Instagram-stories поділилася, що саме її непокоїть. Обраниця шоумена нещодавно перехворіла на грип, який не минув без ускладнень. В Інни Мірошниченко з’явився гайморит та пієлонефрит. Однак на цьому проблеми не закінчилися. В дружини ведучого з’явилося на обличчі алергічне висипання.
"Мало мені гаймориту та пієлонефриту як ускладнень після грипу. Сьогодні (3 квітня — прим. ред.) на обличчі з’явилося якесь алергічне висипання", — пожалілася адвокатка.
Утім, Інна Мірошниченко не дає проблемам зі здоров’ям зіпсувати її плани. Дружина ведучого вирушила до видавництва підписати книжку свого авторства "Ми знайдемо свого Марселя", а також ще побувати на святі сина у садочку. Щоправда, по допомогу до лікаря адвокатка теж все ж таки звернеться.
"Але ось, що я думаю про це все. Поїхала до видавництва підписувати книжки людям, які мене надихають і яким хочу подякувати за те, що були світлом у темряві. Потім до лікаря. Потім на свято в садочок до сина", — поділилася Інна.
Нагадаємо, нещодавно акторка Анна Кошмал розповіла про проблеми зі здоров’ям, які в неї виникли після других пологів. Артистка зізналась, що її непокоїть.