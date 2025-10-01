Дружина Тімура Мірошниченка розчулила значним прогресом у лікуванні їхньої 9-річної названої доньки

Тімур та Інна Мірошниченки з донькою / © instagram.com/_inna_mi_

Дружина ведучого "ЖВЛ представляє" Тімура Мірошниченка – адвокатка Інна - розчулила значним прогресом у лікуванні їхньої названої доньки.

В Ангеліни була діагностована "розумова відсталість". Розлад у дівчинки виявили, ще коли вона перебувала в дитбудинку. Тімура та Інну Мірошниченків зовсім не лякав діагноз Ангеліни, вони почали робити все можливе, аби їй допомогти. І ось дружина шоумена поділилась, що отримала результати тестів, які засвідчують, що "розумової відсталості" в 9-річної дівчинки немає.

"Я отримала результати тестування, які засвідчують, що Ангеліна змогла! Вона перетнула ту межу, яка знімає з неї діагноз "розумова відсталість". А це означає, що подальший розвиток можливий! Вона змогла! За рік! Попри стан здоров'я, попри все!" – говорить Інна.

Допис Інни Мірошниченко / © instagram.com/_inna_mi_

Інна Мірошниченко говорить, що неабияк щаслива від цих результатів. Адвокатка зізнається, що діагноз Ангеліни її не лякав, але вона боялась, що з часом стан донечки погіршуватиметься. Однак цього не сталося, навпаки їй стало краще.

"Коли ми завершували тестування, лікарка із сумом в очах сказала, що результат буде невтішний. Вона не знала, що невтішний він був би, якщо б ми мали намір віддавати Ангеліну до математичної школи. Для мене цей невтішний результат – це найбільший промінь світла! Мене не лякав діагноз, мені байдуже на літери. Мене лякало те, що все могло і мало з часом ставати гірше, попри всю роботу. Просто через те, що мозок так працює", - підсумувала Інна.

