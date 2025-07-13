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Дружина Тімура Мірошниченка розповіла про розлад в їхнього 3-річного сина і як він проявляється
Інна Мірошниченко розповіла про діагноз Марселя та про труднощі, з якими хлопчик зіштовхується.
Дружина ведучого Тімура Мірошниченка – адвокатка Інна – розповіла про розлад в їхнього 3-річного сина.
У Марселя діагностували розлад дефіциту уваги та гіперактивності (РДУГ). Інна Мірошниченко в Instagram говорить, що дітлахи з таким діагнозом можуть зіштовхуватися з труднощами в навчанні, а також їм складно дається робота в команді, дотримання правил і тому подібне. Тож, від вересня Мірошниченки віддають хлопчика до садочка. Зокрема, це порадив їм лікар, аби Марсель вчився взаємодіяти з соціумом.
"У Марселя РДУГ, діти з цим діагнозом стикаються з труднощами у навчанні. Як ті, що пов'язані з самим навчанням, так і з роботою в команді, дотриманням правил тощо. Тому нам радять піти зараз (до садочка – прим. ред.), аби Марсель навчився за пару років взаємодії і звик бути учасником колективу, виконувати завдання, які кажуть і тому подібне. Інакше в школі ми всі поїдемо кукухою", - говорить Інна.
Поки ж Марсель на діагностиках демонструє низьку взаємодію з колективом. Утім, Мірошниченки сподіваються, що садочок в цьому плані допоможе, і вже коли їхній син піде до школи, то через РДУГ у нього не виникатимуть труднощі.
"Зараз на всіх діагностиках він демонструє дуже низьку взаємодію, якщо бути точним: він робить лише те, що хоче, і йому абсолютно байдуже, що інші про це думають", - додала Інна.
Нагадаємо, нещодавно дружина Тімура Мірошниченка зізналась, що вони змінювали ім'я Марселю. Інна пояснила, чому з чоловіком пішла на цей крок.