Гламур
214
2 хв

Дружина Тімура Мірошниченка розповіла про серйозну травму в 4-річного сина: "Я тримала, лікар шив"

Зіркова мама поділилася, як підтримувала хлопчика після падіння.

Злата Ковтун
Інна Мірошниченко

Інна Мірошниченко / © instagram.com/_inna_mi_

Дружина ведучого "ЖВЛ представляє" Тімура Мірошниченка — адвокатка Інна — поділилася тривожними новинами.

Названий син подружжя — Марсель — потрапив до лікарні з розбитим чолом. Спочатку зірка опублікувала у своїх Instagram-сториз скриншот переписки з вчителькою, додавши підпис: "Виклики багатодітного материнства. Продовження…". Згодом стало зрозуміло, що інцидент був серйозніший, адже хлопчику накладали декілька швів після травми голови.

Сториз Інни Мірошниченко / © instagram.com/_inna_mi_

Сториз Інни Мірошниченко / © instagram.com/_inna_mi_

Інна згадала, що минулого року вони вже пережили схожу ситуацію з названою донькою Ангеліною, якій тоді довелося накласти 16 швів. Цього разу, на щастя, все обійшлося меншою кількістю.

"Мене в операційну не пустили. Голили голову, накладали 16 швів, а я залита кровʼю сиділа в коридорі й повільно помирала від страху. Тому ці три шви мене вже не налякають. Я тримала, лікар шив. За 10 хвилин він уже ганяв голубів під травмпунктом", — згадала минулорічний випадок Інна.

Сториз Інни Мірошниченко / © instagram.com/_inna_mi_

Сториз Інни Мірошниченко / © instagram.com/_inna_mi_

Попри страх і хвилювання, малюк швидко відновився і повернувся до своїх звичних дитячих розваг. Знаменитість також відзначила, що такі ситуації — невід’ємна частина життя багатодітної родини, і важливо залишатися спокійними та підтримувати дітей у стресових моментах. На щастя, серйозних наслідків травма не залишила, а Мірошниченки вже планують звичайні сімейні будні після цього стресового дня.

Нагадаємо, нещодавно Інна Мірошниченко зворушила шанувальників, показавши значний прогрес у розвитку їхньої 9-річної названої доньки, якій раніше ставили діагноз "розумова відсталість". Подружжя докладало максимум зусиль, аби покращити стан дитини.

