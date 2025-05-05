Дружина Тімура Мірошниченка розсекретила, як їхня 6-річна донька заробляє гроші

Тімур Мірошниченко з дружиною та дітьми / © instagram.com/timur.miroshnychenko

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Дружина ведучого Тімура Мірошниченка – адвокатка Інна – розсекретила, як їхня 6-річна донька заробляє власні кошти.

У родині шоумена є важлива традиція. Батьки обирають день, який присвячений одній дитині. 5 травня в Мірошниченків був "День Мії та мами". Тож, адвокатка проводила час із дівчинкою саме так, як вона цього бажала. Першу половину дня мама з донькою відпочивала та гралася.

Далі ж вони поїхали на знімання, в яких бере участь і Мія. Виявляється, 6-річна дівчинка за це отримає гонорар. Як говорить Інна Мірошниченко, це будуть кошти лише Мії і витратить вона їх на те, що сама забажає.

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Дружина Тімура Мірошниченка з їхньою донькою Мією / © instagram.com/_inna_mi_

"Сьогодні (5 травня – прим. ред.) день Мії і мами, але робочий. Їдемо на знімання. Мія отримає гонорар і сама витратить, як захоче. А першу половину ми лежали, снідали, гуляли", - поділилася адвокатка.

Нагадаємо, Тімур Мірошниченко та разом із дружиною виховують чотирьох дітей. На жаль, у великій родині казусів уникнути майже неможливо. Нещодавно Інна Мірошниченко показувала, як 3-річний Марсель травмував сестру.