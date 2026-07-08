Дружина Тімура Мірошниченка здивувала, скільки витрачає на життя на Балі з чотирма дітьми

Інна Мірошниченко / © instagram.com/_inna_mi_

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Дружина українського ведучого Тімура Мірошниченка — адвокатка Інна Мірошниченко —зізналась, скільки витрачає на життя на Балі з чотирма дітьми.

Обраниця шоумена наприкінці червня вирушила за кордон. Інна разом із чотирма дітьми оселилась на Балі, де проведе два місяці. В інтерв’ю Славі Дьоміну дружина ведучого відверто розповіла про витрати на життя на острові. Чималу суму коштів родині довелося витратити на квитки. За словами Інни, переліт їм обійшовся в 367 тисяч гривень.

Тим часом проживання на Балі насправді коштує не надто дорого. Сімейство оселилось на віллі. Житло вони обрали подалі від океану, але близько до джунглів. Віллу Інна орендувала з достатньою кількістю кімнат, через що ціна вища. Загалом, вони платять на місяць близько 2,5 тисяч доларів.

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Інна Мірошниченко з дітьми / © instagram.com/_inna_mi_

«Живемо на віллі. Вона достатньо далеко від океану, але близько до джунглів, тут достатньо тихо, спокійно, комфортно. Ціни дуже різні, залежать від кількості кімнат. Нам треба мінімум три спальні, бо нас п’ятеро. Все, що починається, від 3-5 кімнат — це набагато дорожче. Тут вілла на місяць коштує від двох тисяч доларів. Чим далі від туристичних локацій, тим дешевше і комфортніше може бути проживання», — говорить адвокатка.

Що ж стосується продуктів, то, за словами Інни, ціни орієнтовно такі ж, як і в Києві. Вони часто замовляють їжу. Продукти Інна купує в супермаркеті, якщо б обирала ринок, то там ціни менші. Загалом, сімейство вкладається в 500 доларів, але є непередбачувані витрати. Також Інна витрачається на таксі, але одна поїздка коштує їй 100-120 гривень.

Інна Мірошниченко / © instagram.com/_inna_mi_

«Якщо ви готові їсти місцеву кухню — це може бути дуже дешево. У мене діти, які нічого не їдять! Їм треба якісь такі страви, до яких вони звикли. Якщо купувати в супермаркеті, то ціни приблизно як у Києві. Якщо купувати на ринку — набагато дешевше. Але для ринку я занадто біла, тому для мене там інший прайс. Часто просять менеджера вілли, платять йому 200 гривень, він купує на ринку за місцевими цінами», — поділилась Інна.

Нагадаємо, нещодавно співачка Злата Огнєвіч розповідала про свої витрати. Артистка зізналась, скільки щомісяця витрачає на життя в Києві.

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