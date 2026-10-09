Дружина Тімура Мірошниченка зустріла 39-річчя без чоловіка та дітей в іншій країні і пояснила чому

Тимур та Інна Мірошниченки / © instagram.com/_inna_mi_

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Дружина телеведучого Тімура Мірошниченка — блогерка та адвокатка Інна Мірошниченко — святкує день народження без родини.

Сьогодні, 9 жовтня, блогерка зустрічає своє 39-річчя. З цієї нагоди вона відправилася у подорож. І зробила це без чоловіка та чотирьох дітей. Іменинниця поділилася, що не фанат гучних сімейних застіль у свій день народження, тому й обрала такий формат.

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Інна Мірошниченко / © instagram.com/_inna_mi_

Так, дружина шоумена розпочала зустрічати новий рік життя завчасно. Напередодні адвокатка вже побувала в Португалії та відвідала популярні туристичні місця. А у свій день народження у сториз написала, що знову сіла у літак і «полетіла втілювати у життя ще одну свою мрію». Тож інтрига продовжується.

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«У мене день народження і я прокинулася абсолютно сама в іншому місці, не вдома. Налаштовуюсь на свій новий рік життя. Вперше таке святкування я дозволила собі три роки тому, коли відправилася в мовчазний ретрит. Все життя мене дуже виснажували свята. І я наважилася зізнатися собі, що це не мій формат. Цього року без мовчання, аскез і віпасан, але з концентрацією на тому, як я хочу провести наступний рік», — поділилася багатодітна мама.

Сториз Інни Мірошниченко / © instagram.com/_inna_mi_

Водночас Інна Мірошниченко не забажала особливих привітань чи подарунків для себе. Натомість закликала потурбуватися про інших, відкривши збір на своїй сторінці в Instagram на підтримку названих батьків та сімей, які виховують дітей у сімейних формах виховання.

«Знаю, що багатьом важливо привітати людину й щось їй побажати. Найкращим для мене буде ваш донат на ресурсні вихідні для названих батьків», — наголосила іменинниця.

Тим часом до привітань вже долучився Тімур Мірошниченко. У своєму фотоблогу він оприлюднив романтичне чорно-біле фото і публічно звернувся до дружини зі словами: «З Днем народження, кохана!».

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Тімур Мірошниченко з дружиною / © Vogue

Нагадаємо, нещодавно редакція сайту ТСН.ua ділилася зворушливими історіями зірок, хто наважився на усиновлення, а також фото їхніх дітей.

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