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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
528
Час на прочитання
2 хв

Дружина Ткача розкрила головний секрет схуднення на 30 кг і відповіла на закиди про уколи "Оземпіка"

Вікторія Ткач зізналась, що допомогло їй схуднути та скільки їй знадобилось на це часу.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Вікторія Ткач

Вікторія Ткач / © instagram.com/viktoriya_tka4

Дружина українського гумориста та актора Юрія Ткача — Вікторія — відповіла на закиди, що колола «Оземпік», і розкрила головний секрет свого схуднення.

Обраниця артиста позбулась 30 зайвих кілограм. За словами Вікторії, вага в неї з’явилась через нездорова харчування. Дружина Юрія Ткача зізнається, що їла у великих об’ємах, зловживала снеками, фаст-фудом, різними перекусами, пила газовані напої. Це все відобразилось на її фігурі. Тож, перед нею й постало питання зі схудненням.

«Я вела безвідповідальний спосіб життя по відношенню до свого організму. Я дуже багато їла, їла всякої гидоти, снеки, перекуси на заправках, фаст-фуд, замість води була газованка і так далі. Мені насправді не так і важко худнути. Я вперше так глобально схудла на 25 кіло за п’ять місяців. Але тоді таких розумінь як „Оземпік“ не було, тому й питань до мене не було», — говорить обраниця гумориста.

Вікторія Ткач / © instagram.com/viktoriya_tka4

Вікторія Ткач / © instagram.com/viktoriya_tka4

Врешті, Вікторія Ткач позбулась 30 зайвих кілограм. Вона досягнула таких результатів за понад рік. Після ефектного схуднення Вікторії почали приписувати уколи «Оземпіка», різні операції. Проте вона запевняє, що ні до чого такого не вдавалась, а лише почала контролювати харчування.

«Зараз мені вже приписали все, що тільки можна: і живіт я собі відрізала, і жир прибирала… Зараз я дозволяю собі якусь там історію їсти, але я навчилась контролювати себе, зупинятися в той момент, коли розумію, що організм насичений, не переїдати. Чи бувають у мене зриви? Буває, що мені хочеться вночі щось з’їсти, але це зовсім інші об’єми від того, що в мене було. Організм звикає, шлунок скорочується з часом», — зізнається Вікторія.

Вікторія Ткач / © instagram.com/viktoriya_tka4

Вікторія Ткач / © instagram.com/viktoriya_tka4

Дружина Ткача також говорить, що після схуднення їй ще є над чим попрацювати. Зокрема, обраниця гумориста хоче підтягнути фігуру за допомогою спорту.

Вікторія Ткач / © instagram.com/viktoriya_tka4

Вікторія Ткач / © instagram.com/viktoriya_tka4

«Все не так ідеально, як хотілося б. Треба руки підкачати. Живіт… Я себе виправдовую, що це кортизол, але також є зайве, що треба ще підтягнути», — додала Вікторія.

Вікторія Ткач / © instagram.com/viktoriya_tka4

Вікторія Ткач / © instagram.com/viktoriya_tka4

Нагадаємо, нещодавно співачка Наталія Могилевська посвітила стрункою фігурою в купальнику. Знаменитість показалась після схуднення на 25 кілограм.

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Кількість переглядів
528
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