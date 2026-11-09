Дружина Ткача влаштувала йому привітання з 43-річчям із танцями та співами просто посеред дороги

Юрій та Вікторія Ткачі / © instagram.com/yuriy_tkach

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Український шоумен Юрій Ткач 9 листопада святкує 43-річчя, а його дружина Вікторія оригінально привітала коханого просто під час спільної поїздки в автомобілі.

З нагоди свята подружжя влаштувало справжню мінідискотеку на колесах. Юрій був за кермом, а Вікторія сиділа поруч і не стримувала емоцій. В автівці гучно лунала пісня «Поцілую тебе». Дружина шоумена підспівувала композиції та вигукувала слова привітання просто у відчинене вікно. Тим часом закохані не забували й про танці — обоє підтанцьовували під музику. Кадрами святкової поїздки Вікторія поділилася в Instagram.

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«Як я сильно тебе люблю! От так і назавжди. Мій Юрій, з твоїм новим роком! Завжди поруч, твоя», — зворушливо написала Вікторія.

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Юрій та Вікторія Ткачі / © instagram.com/viktoriya_tka4

Юрій та Вікторія Ткачі / © instagram.com/viktoriya_tka4

Нагадаємо, нещодавно дружина Юрія Ткача Вікторія замилувала фото підрослої доньки-красуні і похизувалась відпочинком в особливому місці.

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