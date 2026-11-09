ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
773
Час на прочитання
1 хв

Дружина Ткача влаштувала йому привітання з 43-річчям із танцями та співами просто посеред дороги

Вікторія Ткач не стримувала емоцій і влаштувала чоловікові запальне привітання під романтичну пісню.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Юрій та Вікторія Ткачі

Юрій та Вікторія Ткачі / © instagram.com/yuriy_tkach

Український шоумен Юрій Ткач 9 листопада святкує 43-річчя, а його дружина Вікторія оригінально привітала коханого просто під час спільної поїздки в автомобілі.

З нагоди свята подружжя влаштувало справжню мінідискотеку на колесах. Юрій був за кермом, а Вікторія сиділа поруч і не стримувала емоцій. В автівці гучно лунала пісня «Поцілую тебе». Дружина шоумена підспівувала композиції та вигукувала слова привітання просто у відчинене вікно. Тим часом закохані не забували й про танці — обоє підтанцьовували під музику. Кадрами святкової поїздки Вікторія поділилася в Instagram.

«Як я сильно тебе люблю! От так і назавжди. Мій Юрій, з твоїм новим роком! Завжди поруч, твоя», — зворушливо написала Вікторія.

Юрій та Вікторія Ткачі / © instagram.com/viktoriya_tka4

Юрій та Вікторія Ткачі / © instagram.com/viktoriya_tka4

Юрій та Вікторія Ткачі / © instagram.com/viktoriya_tka4

Юрій та Вікторія Ткачі / © instagram.com/viktoriya_tka4

Нагадаємо, нещодавно дружина Юрія Ткача Вікторія замилувала фото підрослої доньки-красуні і похизувалась відпочинком в особливому місці.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie