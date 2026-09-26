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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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Дружина Ткача замилувала фото підрослої доньки-красуні і похизувалась відпочинком в особливому місці

Вікторія Ткач разом із донькою, схоже, вирішила відпочити від постійних тривог та обстрілів Києва та вирушила до спокійного місця.

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Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Юрій Ткач із дружиною та донькою

Юрій Ткач із дружиною та донькою / © instagram.com/yuriy_tkach

Дружина українського гумориста та актора Юрія Ткача — Вікторія — замилувала свіжим фото їхньої підрослої донечки-красуні і похизувалась відпочинком в особливому місці.

Родина шоумена проживає у Києві. Однак столицю останнім часом постійно обстрілюють окупанти, а відбою тривог просто немає. Тож, схоже, Вікторія Ткач разом із донькою — 12-річною Лізою — вирішила трішки відпочити від жахливих реалій. Вони вирушили до спокійного місці. Зокрема, родина Юрія Ткача поїхала до Карпат, аби насолодитися там відпочинком.

Донька Юрія Ткача / © instagram.com/viktoriya_tka4

Донька Юрія Ткача / © instagram.com/viktoriya_tka4

У своєму Instagram Вікторія ділиться контентом із подорожі. Дружина Юрія Ткача разом із донькою влаштувала прогулянку лісом. Вони фотографувались на тлі дерев, милувались краєвидами, досліджували місцевість та просто насолоджувались тишею.

Дружина Юрія Ткача / © instagram.com/viktoriya_tka4

Дружина Юрія Ткача / © instagram.com/viktoriya_tka4

Нагадаємо, Вікторія Ткач вирушила на відпочинок після пережитого неприємного досвіду. Біля школи, де навчається донька подружжя, впала російська ракета. На жаль, будівля зазнала серйозних пошкоджень. Дружина Юрія Ткача показувала, як після прильоту розбирала уламки.

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