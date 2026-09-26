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Дружина Ткача замилувала фото підрослої доньки-красуні і похизувалась відпочинком в особливому місці
Вікторія Ткач разом із донькою, схоже, вирішила відпочити від постійних тривог та обстрілів Києва та вирушила до спокійного місця.
Дружина українського гумориста та актора Юрія Ткача — Вікторія — замилувала свіжим фото їхньої підрослої донечки-красуні і похизувалась відпочинком в особливому місці.
Родина шоумена проживає у Києві. Однак столицю останнім часом постійно обстрілюють окупанти, а відбою тривог просто немає. Тож, схоже, Вікторія Ткач разом із донькою — 12-річною Лізою — вирішила трішки відпочити від жахливих реалій. Вони вирушили до спокійного місці. Зокрема, родина Юрія Ткача поїхала до Карпат, аби насолодитися там відпочинком.
У своєму Instagram Вікторія ділиться контентом із подорожі. Дружина Юрія Ткача разом із донькою влаштувала прогулянку лісом. Вони фотографувались на тлі дерев, милувались краєвидами, досліджували місцевість та просто насолоджувались тишею.
Нагадаємо, Вікторія Ткач вирушила на відпочинок після пережитого неприємного досвіду. Біля школи, де навчається донька подружжя, впала російська ракета. На жаль, будівля зазнала серйозних пошкоджень. Дружина Юрія Ткача показувала, як після прильоту розбирала уламки.