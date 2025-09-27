ТСН у соціальних мережах

Гламур
709
1 хв

Дружина Усика показала, як розкішно відсвяткувала річницю шлюбу разом з коханим

Подружжя влаштувало теплий та романтичний вечір у столиці.

Автор публікації
Фото автора: Злата Ковтун Злата Ковтун
Олександр Усик з дружиною

Олександр Усик з дружиною / © instagram.com/usyk_kate1505/

Український боксер Олександр Усик разом із дружиною Катериною відсвяткували 16-ту річницю шлюбу.

Закохані одружилися 25 вересня 2009 року, тож цього року відсвяткували вже 16 років спільного життя. Для особливого свята Катерина обрала елегантну чорну сукню з асиметричним вирізом, а Олександр з’явився у стильному темно-синьому костюмі та білій сорочці.

На фото, якими Катерина поділилася у своєму Instagram лише через кілька днів після події, помітно, що вечірка пройшла в атмосфері ніжності та кохання. Святковий зал прикрасили білі квіти та свічки, що додали камерності й затишку.

Подружжя Усиків / © instagram.com/usyk_kate1505/

Подружжя Усиків / © instagram.com/usyk_kate1505/

Подружжя Усиків / © instagram.com/usyk_kate1505/

Подружжя Усиків / © instagram.com/usyk_kate1505/

Подружжя Усиків / © instagram.com/usyk_kate1505/

Подружжя Усиків / © instagram.com/usyk_kate1505/

Подружжя Усиків / © instagram.com/usyk_kate1505/

Подружжя Усиків / © instagram.com/usyk_kate1505/

Під час святкування подружжя ніжно обіймалося, насолоджувалося живою музикою та танцювало, зворушуючи шанувальників своєю гармонією та щирими почуттями. У підписі до світлин Катерина зазначила коротко: "Київське побачення, 25.09.25".

Нагадаємо, нещодавно редакція ТСН.ua розповіла про історію кохання Євгена та Ксенії Кошових, яка вражає своєю відданістю та витримкою. Пара пережила ультиматуми, весілля з боргом Зеленському та непрості кризи, але змогла зберегти теплі стосунки вже понад два десятиліття.

