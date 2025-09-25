Дружина Усика замилувала їхніми поцілунками і висловилась про 16-ту річницю шлюбу

Олександр Усик із дружиною / © instagram.com/usyk_kate1505/

Реклама

Дружина українського боксера Олександра Усика – Катерина – повідомила про важливе свято в їхній сім'ї.

25 вересня рівно 16 років тому спортсмен офіційно одружився з обраницею. Тож, пара святкує річницю шлюбу. У своєму Instagram Катерина присвятила допис чоловікові. Обраниця боксера опублікувала їхнє романтичне спільне фото. На знімку Олександр Усик ніжно тулився до дружини, поки та солодко цілувала його лоб.

Також Катерина Усик зазначила, що в шлюбі головне терпіння. Як пожартувала дружина боксера, у цьому вони вже 16 років як чемпіони.

Реклама

Олександр Усик із дружиною / © instagram.com/usyk_kate1505/

"Кажуть, у шлюбі треба терпіння…Ми вже 16 років як справжні чемпіони", - звернулася до чоловіка Катерина.

Зазначимо, Олександр Усик одружився з коханою 25 вересня 2009 року. За цей час у пари народилося четверо дітей – доньки Єлизавета та Марія і сини Кирило та Михайло.

Нагадаємо, нещодавно письменниця Ірена Карпа святкувала річницю шлюбу. Знаменитість також пригадувала, яким було її весілля з чоловіком-іноземцем.