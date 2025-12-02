Дружина важкохворого Брюса Вілліса емоційно висловилася про його переїзд до іншого дому: "Ніби тягар"

Брюс Вілліс і Емма Гемінг / © Associated Press

Дружина Брюса Вілліса, модель Емма Гемінг, ледь стримуючи сльози, пояснила, чому була змушена відселити важкохворого актора з родинного будинку.

Її емоційна реакція пролунала на конференції End Well 2025, де вона вперше настільки відверто розповіла про складне рішення, яке спричинило хвилю гейту в соцмережах. Як повідомляє Daily Mail, після того, як 2023 року родина офіційно підтвердила діагноз «лобно-скронева деменція», Емма ухвалила критично важливий крок. Брюса переселили в окремий одноповерховий будинок неподалік від основного помешкання. Це було необхідно для того, щоб забезпечити йому цілодобовий медичний догляд.

Емма зізналася, що зіштовхнулася з потужною хвилею критики, проте підкреслила, що це було найважче, але єдине правильне рішення. За її словами, засудження лунає лише від сторонніх людей, тоді як найближче оточення повністю її підтримує.

«Було цікаво спостерігати, скільки осуду та критики було щодо того, яка я жахлива людина і як я могла таке зробити. Але знаєте, я скажу, якщо ви не в будинку цієї людини день у день, 24/7, 365 днів на рік, то ви не маєте права голосу. Ті, хто поруч, не засуджують. Вони знають. Вони в цьому», — заявила Гемінг.

Брюс Вілліс і Емма Гемінг / © Associated Press

Емма також наголосила, що догляд за людиною з деменцією може бути виснажливим і небезпечним для самого опікуна. Саме тому переїзд Вілліса дозволив їй знову повернути собі роль дружини, а не лише доглядальниці, а їхнім дітям — щасливе дитинство. Дівчата можуть проводити час із батьком у комфортному просторі, а сам актор отримує постійний професійний догляд, який гарантує безпеку та спокій.

«Вони живуть удома, де можуть гратися разом та ночувати разом… Їхній світ повністю відкритий, як і світ мого чоловіка. Коли ми йдемо туди, ми або на вулиці або дивимося фільм… Головне — це просто можливість бути там і спілкуватися з Брюсом. Це будинок, сповнений любові, тепла, турботи та сміху», — підсумувала вона.

Дружина важкохворої зірки додала, що її прозорість у цій темі допомагає іншим доглядальникам перестати соромитися своїх рішень і звертатися по допомогу. Вона наголосила, що попри величезний стрес і тиск, їхня сім’я зараз тільки зміцнішала: «Наша родина зараз, по суті, процвітає. Це ніби тягар, який з мене зняли. І я можу говорити про це з людьми, які розуміють».

