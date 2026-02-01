Дружина важкохворого Вілліса після його переїзду в окремий будинок розповіла про їхні зустрічі

Брюс Вілліс і Емма Гемінг / © Associated Press

Реклама

Дружина важкохворого Брюса Вілліса, 47-річна письменниця та модель Емма Гемінг, відверто розповіла, як нині складається їхнє спілкування після того, як актор через прогресування деменції переїхав у окремий будинок.

В інтерв’ю для проєкту Conversations With Cam Емма зізналася, що бачиться з 70-річним Віллісом практично щодня. За її словами, нове житло актора розташоване зовсім поруч із сімейним будинком, де мешкає вона разом із їхніми доньками — 15-річною Мейбл Рей та 11-річною Евелін Пенн.

Родина регулярно проводить час разом: кілька разів на тиждень вони вечеряють із Брюсом, а сама Емма часто заходить до нього зранку, щоб поснідати разом. Вона наголосила, що в окремому будинку акторові значно комфортніше, адже там цілодобово працює персонал, який допомагає йому з усіма потребами.

Реклама

«Ми постійно там буваємо. Це наш другий дім — місце, де ми продовжуємо створювати спільні спогади. Там задовольняються всі потреби Брюса 24/7, а наш основний дім тепер повністю орієнтований на потреби дітей. Такий баланс виявився правильним для нашої сім’ї», — поділилася Гемінг.

Емма Гемінг з доньками від Брюса Вілліса / © instagram.com/emmahemingwillis

Нагадаємо, 2023 року в Брюса Вілліса діагностували лобно-скроневу деменцію. Емма зізналася, що рішення про його переїзд стало одним із найболючіших у її житті. Проте родина щоразу наголошує, що не відрікається від зірки та проводить з ним вдосталь часу. А догляд та медицина залишаються за персоналом, які проживають з актором у будинку.

«Опікуни змушені приймати надзвичайно складні рішення. Ми маємо робити те, що безпечніше і краще для нашої близької людини. Брюс точно не хотів би, щоб його хвороба затьмарювала дитинство наших доньок. Це був дуже важкий період, але ми зробили правильний вибір. Діти почуваються добре, Брюс — теж. А це для мене головне», — підсумувала дружина актора.

Нагадаємо, нещодавно Емма Гемінг шокувала зізнанням про те, що Брюс Вілліс не знає про свій невиліковний діагноз.