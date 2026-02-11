- Дата публікації
-
Дружина Віктора Павліка купила квартиру і здивувала заявою про другу вагітність
Катерина Реп'яхова разом із чоловіком придбала квартиру не собі.
Український співак Віктор Павлік та його дружина, блогерка Катерина Реп'яхова, придбали квартиру.
Про це обраниця артиста розповіла в Instagram-stories. Блогерка опублікувала світлину, на якій вона тримає ключі на тлі стін. Як зазначила Катерина Реп'яхова, вони з чоловіком придбали цю квартиру для їхнього 4-річного сина, аби забезпечити йому майбутнє.
"Його старт – наша відповідальність. Саме тому ми придбали квартиру сину на майбутнє", - поділилась блогерка.
Наразі Катерина Реп'яхова планує розпочати в квартирі ремонт. Поки Михасику окремий дім не потрібен, то блогерка здаватиме його в оренду та матиме дохід.
"Будемо робити ремонт і здавати", - пояснила дружина Віктора Павліка.
До речі, перед тим, як розсекретити купівлю квартири, Катерина Реп'яхова повідомила, що здійснилась її мрія. Проте користувачі подумали одразу ж про вагітність. Річ у тім, що блогерка раніше розповідала, що неабияк хоче стати мамою дівчинки. Нині ж Реп'яхова ділиться, що плани на другу вагітність відклала, оскільки перегоріла цим бажанням.
"Я цю ідею відклала поки. Перегоріла", - ділиться блогерка.
