Гламур
267
2 хв

Дружина Віктора Павліка купила квартиру і здивувала заявою про другу вагітність

Катерина Реп'яхова разом із чоловіком придбала квартиру не собі.

Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Віктор Павлік, Катерина Реп'яхова та їхній син

Віктор Павлік, Катерина Реп'яхова та їхній син / © instagram.com/repyahovakate

Український співак Віктор Павлік та його дружина, блогерка Катерина Реп'яхова, придбали квартиру.

Про це обраниця артиста розповіла в Instagram-stories. Блогерка опублікувала світлину, на якій вона тримає ключі на тлі стін. Як зазначила Катерина Реп'яхова, вони з чоловіком придбали цю квартиру для їхнього 4-річного сина, аби забезпечити йому майбутнє.

"Його старт – наша відповідальність. Саме тому ми придбали квартиру сину на майбутнє", - поділилась блогерка.

Віктор Павлік та Катерина Реп'яхова купили квартиру сину / © instagram.com/repyahovakate

Наразі Катерина Реп'яхова планує розпочати в квартирі ремонт. Поки Михасику окремий дім не потрібен, то блогерка здаватиме його в оренду та матиме дохід.

"Будемо робити ремонт і здавати", - пояснила дружина Віктора Павліка.

Квартиру Катерина Реп'яхова та Віктор Павлік здаватимуть в оренду / © instagram.com/repyahovakate

До речі, перед тим, як розсекретити купівлю квартири, Катерина Реп'яхова повідомила, що здійснилась її мрія. Проте користувачі подумали одразу ж про вагітність. Річ у тім, що блогерка раніше розповідала, що неабияк хоче стати мамою дівчинки. Нині ж Реп'яхова ділиться, що плани на другу вагітність відклала, оскільки перегоріла цим бажанням.

"Я цю ідею відклала поки. Перегоріла", - ділиться блогерка.

Катерина Реп'яхова поки відклала плани на другу вагітність / © instagram.com/repyahovakate

Нагадаємо, нещодавно акторка Олеся Жураківська розповіла, як переїхала з власної квартири до орендованої. Артистка пояснила, чому прийняла таке рішення.

