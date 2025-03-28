Дружина Віктора Павліка лягла під ніж пластичного хірурга: який вигляд має блогерка зараз

Катерина Реп'яхова / © instagram.com/repyahovakate

Реклама

Дружина українська співака Віктора Павліка показалася у лікарні після операції.

Блогерка в Instagram неочікувано вийшла на зв'язок до фанів з палати. Катерина Реп'яхова повідомила, що наважилася на чергові зміни у своїй зовнішності. З повністю перебинтованим обличчям вона розкрила, що вставила імплант у підборіддя. І водночас показала реакцію її чоловіка.

Катерина Реп'яхова після операції / © instagram.com/repyahovakate

Імплант у підборіддя / © instagram.com/repyahovakate

Катерина Реп'яхова після операції / © instagram.com/repyahovakate

За словами Катерини, вона вже давно знала, що зважиться на ментопластику для зміни форми підборіддя шляхом його збільшення. Дружина Павліка пояснила, що це вже третя її пластична операція. Раніше вона робила ринопластику та ліпофілінг. Крім того, зверталася до косметологів, щоб вони кололи їй філери.

Реклама

Після хірургічно втручання Реп'яхова зазначила, що все минуло успішно. Утім, зараз її турбують болісні відчуття під час жування й оніміння нижньої губи. Обраниця музиканта також пояснила, що лягла під ніж через давню мрію поліпшити контур обличчя і покращити свій внутрішній стан.

Катерина Реп'яхова після операції / © instagram.com/repyahovakate

Катерина Реп'яхова після операції / © instagram.com/repyahovakate

"Зі мною все добре. Поки не розмовляю. Не відчуваю нижню губу. Їсти поки боляче. Ментопластика. Ще одна мрія здійснена. Це раз і на все життя. А філери треба колоти кожні 6–12 місяців. З пластикою більш виразні зміни, а з філером — мінімальні. Пластична операція — це насамперед не про зовнішні зміни, а однозначно про внутрішні. Це моя третя пластика, тому точно кажу", — написала Катерина.

Нагадаємо, нещодавно ведуча Маша Єфросиніна показалася під крапельницями у лікарні. Знаменитість розкрила, що сталося з її здоров'ям.