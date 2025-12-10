ТСН у соціальних мережах

Дружина Віктора Павліка опинилася під крапельницями і нажахала своїм станом: "Може, я помираю"

Катерина бореться з недугом вдома.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Катерина Реп’яхова

Катерина Реп’яхова / © instagram.com/repyahovakate

Дружина українського співака Віктора Павліка — блогерка Катерина Реп’яхова — налякала невтішними новинами після зникнення з Мережі.

У фотоблогу інфлюенсерка повідомила про різке погіршення стану. Вона заявила, що протягом декількох днів почувалася дуже зле. Тож прийняла рішення про виклик медиків. Судячи з кадрів, можна припустити, що Катерина перебуває вдома, але під регулярним наглядом лікарів. На одному з фото помітно, що Катерина розпочала лікування, адже в її руці видніється крапельниця.

Дружина музиканта не стала вдаватися в подробиці хвороби. Вона лишень побідкалася, що останнім часом дуже часто її спіткала одразу низка діагнозів — пневмонія, коронавірус і цистит. Тож у відчаї Катерина зробила заяву.

«Може, я помираю? Не знаю», — підписала кадри Реп’яхова.

Катерина Реп’яхова / © instagram.com/repyahovakate

Катерина Реп’яхова / © instagram.com/repyahovakate

До слова, за станом здоров’я Катерина призупинила свою блогерську діяльність та перепросила у всіх роботодавців. Щоправда, додала, що сама не любить опинятися у таких скрутних положеннях: «Так не люблю підводити».

