ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
554
Час на прочитання
3 хв

Дружина Віктора Павліка показала себе до пластичних операцій і чесно зізналась, що змінила в собі

Катерина Реп’яхова й не раз лягала під ніж пластичного хірурга. Блогерка пояснила, що саме і чому змінювала у своїй зовнішності.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Катерина Реп'яхова

Катерина Реп'яхова / © instagram.com/repyahovakate

Дружина українського співака Віктора Павліка показала себе до всіх пластичних операцій і чесно зізналась, що саме змінювала у своїй зовнішності.

Блогерка Катерина Реп’яхова вперше наважилась на кардинальні зміни у 28 років. Тоді вона почала зі своєї усмішки. Так, обраниця музиканта вирішила вирівняти зуби. Щоправда, як зізнається блогерка, особливих проблем у неї насправді не було. Однак все ж таки вона вирішила вдосконалити усмішку. Окрім того, раз на рік Катерина Реп’яхова відбілює зуби.

«Перше своє втручання я зробила у 28 років. Я вважаю, що це такий вже усвідомлений і дорослий вік. Перше, з чого я почала, — це вирівнювання зубів. Я поставила елайнери. У мене не було якоїсь катастрофічної проблеми, але все одно мені хотілось їх вирівняти. Я дуже задоволена! Потім я зробила ще відбілювання. Зараз роблю раз на рік», — ділиться блогерка.

Катерина Реп’яхова / © instagram.com/repyahovakate

Катерина Реп’яхова / © instagram.com/repyahovakate

А от на повноцінну пластичну операцію Катерина Реп’яхова наважилась у 29 років. Перше, що вона в собі змінила — це був ніс. Дружина Віктора Павліка зізнається, що неабияк задоволена результатом ринопластики. Хоч насправді, як зізналась блогерка, щодо форми свого носа вона ніколи не комплексувала, а коли стала відомою, їй нав’язали, що з ним щось не так.

«Наступна моя зміна відбулась, коли мені було 29 років. Я зробила те, що абсолютно перевернуло моє життя, сприйняття себе як візуально, так і внутрішньо. Це ринопластика. Я не шкодую ані секунди. Це найкраще, що сталося в моєму житті. Одне з найкращих моментів мого життя», — ділиться Катерина.

Катерина Реп’яхова / © instagram.com/repyahovakate

Катерина Реп’яхова / © instagram.com/repyahovakate

Далі блогерка змінила форму підборіддя. Про це вона мріяла багато років, оскільки воно їй не подобалось. Також Катерина Реп’яхова позбулась й другого підборіддя. Щоправда, блогерці довелося двічі лягати під ніж пластичного хірурга, оскільки перша операція виявилась невдалою.

«Наступна моя зміна — це підборіддя. Завжди я мріяла тільки про одне — це змінити підборіддя. Я зробила ментопластику. Підборіддя у мене було скошене, маленьке, було друге підборіддя, яке мене дуже турбувало. Ця операція була невдала. Пів року страждала, не приймала себе. Я робила ментопластику вдруге. Ми поставили з хірургом менший імплант. Зовсім вже інша ситуація», — зізналась Катерина.

Катерина Реп’яхова / © instagram.com/repyahovakate

Катерина Реп’яхова / © instagram.com/repyahovakate

Більше пластичних операцій блогерка робити не планує. Вона регулярно відвідує косметолога, робить уколи ботоксу, щоб позбутися мімічних зморшок, а також контурну пластику губ. Окрім того, у блогерки є пудрове напилення брів, оскільки її від природи занадто світлі.

«Далі косметологія. Це ботулінотерапія, бо в мене мімічні зморшки. Роблю десь раз на пів року. Далі контурна пластика губ, філер, догляд за обличчям регулярний. Ще пудрове напилення брів. На цьому все», — поділилась блогерка.

Нагадаємо, нещодавно співачка Аліна Гросу відповіла на закиди про пластичні операції. Артистка пояснила, чим зумовлені зміни в її обличчі.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie