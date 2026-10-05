Дружина Віктора Павліка показала себе до пластичних операцій і чесно зізналась, що змінила в собі

Катерина Реп'яхова / © instagram.com/repyahovakate

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Дружина українського співака Віктора Павліка показала себе до всіх пластичних операцій і чесно зізналась, що саме змінювала у своїй зовнішності.

Блогерка Катерина Реп’яхова вперше наважилась на кардинальні зміни у 28 років. Тоді вона почала зі своєї усмішки. Так, обраниця музиканта вирішила вирівняти зуби. Щоправда, як зізнається блогерка, особливих проблем у неї насправді не було. Однак все ж таки вона вирішила вдосконалити усмішку. Окрім того, раз на рік Катерина Реп’яхова відбілює зуби.

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«Перше своє втручання я зробила у 28 років. Я вважаю, що це такий вже усвідомлений і дорослий вік. Перше, з чого я почала, — це вирівнювання зубів. Я поставила елайнери. У мене не було якоїсь катастрофічної проблеми, але все одно мені хотілось їх вирівняти. Я дуже задоволена! Потім я зробила ще відбілювання. Зараз роблю раз на рік», — ділиться блогерка.

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Катерина Реп’яхова / © instagram.com/repyahovakate

А от на повноцінну пластичну операцію Катерина Реп’яхова наважилась у 29 років. Перше, що вона в собі змінила — це був ніс. Дружина Віктора Павліка зізнається, що неабияк задоволена результатом ринопластики. Хоч насправді, як зізналась блогерка, щодо форми свого носа вона ніколи не комплексувала, а коли стала відомою, їй нав’язали, що з ним щось не так.

«Наступна моя зміна відбулась, коли мені було 29 років. Я зробила те, що абсолютно перевернуло моє життя, сприйняття себе як візуально, так і внутрішньо. Це ринопластика. Я не шкодую ані секунди. Це найкраще, що сталося в моєму житті. Одне з найкращих моментів мого життя», — ділиться Катерина.

Катерина Реп’яхова / © instagram.com/repyahovakate

Далі блогерка змінила форму підборіддя. Про це вона мріяла багато років, оскільки воно їй не подобалось. Також Катерина Реп’яхова позбулась й другого підборіддя. Щоправда, блогерці довелося двічі лягати під ніж пластичного хірурга, оскільки перша операція виявилась невдалою.

«Наступна моя зміна — це підборіддя. Завжди я мріяла тільки про одне — це змінити підборіддя. Я зробила ментопластику. Підборіддя у мене було скошене, маленьке, було друге підборіддя, яке мене дуже турбувало. Ця операція була невдала. Пів року страждала, не приймала себе. Я робила ментопластику вдруге. Ми поставили з хірургом менший імплант. Зовсім вже інша ситуація», — зізналась Катерина.

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Катерина Реп’яхова / © instagram.com/repyahovakate

Більше пластичних операцій блогерка робити не планує. Вона регулярно відвідує косметолога, робить уколи ботоксу, щоб позбутися мімічних зморшок, а також контурну пластику губ. Окрім того, у блогерки є пудрове напилення брів, оскільки її від природи занадто світлі.

«Далі косметологія. Це ботулінотерапія, бо в мене мімічні зморшки. Роблю десь раз на пів року. Далі контурна пластика губ, філер, догляд за обличчям регулярний. Ще пудрове напилення брів. На цьому все», — поділилась блогерка.

Нагадаємо, нещодавно співачка Аліна Гросу відповіла на закиди про пластичні операції. Артистка пояснила, чим зумовлені зміни в її обличчі.

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