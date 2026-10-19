Дружина Віктора Павліка показала його обличчя з жахливим набряком і гематомою після невдалої операції

Віктор Павлік та Катерина Реп’яхова / © instagram.com/repyahovakate

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Дружина українського співака Віктора Павліка — блогерка Катерина Реп’яхова — показала його обличчя після невдалої операції.

Так, у виконавця було стоматологічне втручання. Однак через недбалість медиків все закінчилось серйозними проблемами, що у Віктора Павліка розвинула кровотеча, яка не зупинялась. Врешті, артистові довелося накладати шви.

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Після цього стоматологічного втручання минуло шість днів. Спочатку обличчя Віктора Павліка було з жахливим набряком та гематомою. Однак дні минали, а вигляд виконавця покращувався. Звичайно, ще видніються сліди невдалого стоматологічного втручання, але Катерина Реп’яхова говорить, що її чоловік вже красень.

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«Шостий день після стоматологічного втручання, і Віктор Павлік вже красень», — зазначила блогерка.

Віктор Павлік після невдалого стоматологічного втручання / © instagram.com/repyahovakate

Зазначимо, нещодавно Віктору Павліку встановлювали зубний імплант. Однак лікарі під час стоматологічної операції здійснили помилку — вони проігнорували анамнез артиста. Таким чином медики не дізнались, що Віктор Павлік пожиттєво приймає препарати, що впливають на згортання крові. Після стоматологічного втручання у виконавця почалась жахлива кровотеча, що співак загримів до лікарні, де йому наклали шви.

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