Дружина Віктора Павліка показалась в лікарні під крапельницею та пожалілась на проблеми зі здоров'ям

Катерина Реп'яхова / © instagram.com/repyahovakate

Реклама

Дружина українського співака Віктора Павліка — блогерка Катерина Реп'яхова — налякала фото з лікарні, де вона зображена під крапельницею.

Знімком обраниця виконавця поділилась в Instagram-stories. Блогерка зізналась, що останнім часом її постійно мучать проблеми зі здоров'ям: коронавірус, пневмонія, гострий цистит, ротавірус. За словами Катерини Реп'яхової, за три тижні вона перенесла три хвороби. Особливо тяжко дався ротавірус, коли Катя просто лежала та не могла взагалі нічого робити.

Катерина Реп'яхова в лікарні / © instagram.com/repyahovakate

"Після Різдва перед Новим роком я дуже сильно захворіла на ротавірус. Заразилась я від Михася. Я пролежала просто камінчиком три дні. Мене нудило, в мене була втрата апетиту, страшенна ломота в тілі, температура висока. Третя хвороба за три тижні…Я просто щотижня хворію", - поділилась блогерка.

Реклама

Катерина Реп'яхова в лікарні / © instagram.com/repyahovakate

Тож, Катерина Реп'яхова зробила обстеження організму, а також вирішити зробити все можливе, аби зміцнити імунітет. Лікар призначив блогерці крапельниці, що підтримують організм. Тож, протягом п'яти днів дружині Віктора Павліка робитимуть профілактичні крапельниці.

Катерина Реп'яхова в лікарні / © instagram.com/repyahovakate

"Так що роблю крапельниці тепер щодня. Усього п'ять днів. Така крапельниця, що підтримує. Буду допомагати своєму організму максимально", - додала блогерка.

Нагадаємо, нещодавно Катерина Реп'яхова показувала, як вітала Віктора Павліка з днем народження. З нагоди 60-річчя чоловіка блогерка підготувала розкішний сюрприз.