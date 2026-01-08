- Дата публікації
Дружина Віктора Павліка показалась в лікарні під крапельницею та пожалілась на проблеми зі здоров'ям
Катерина Реп'яхова зізналась, що останнім часом постійно страждає від хвороб.
Дружина українського співака Віктора Павліка — блогерка Катерина Реп'яхова — налякала фото з лікарні, де вона зображена під крапельницею.
Знімком обраниця виконавця поділилась в Instagram-stories. Блогерка зізналась, що останнім часом її постійно мучать проблеми зі здоров'ям: коронавірус, пневмонія, гострий цистит, ротавірус. За словами Катерини Реп'яхової, за три тижні вона перенесла три хвороби. Особливо тяжко дався ротавірус, коли Катя просто лежала та не могла взагалі нічого робити.
"Після Різдва перед Новим роком я дуже сильно захворіла на ротавірус. Заразилась я від Михася. Я пролежала просто камінчиком три дні. Мене нудило, в мене була втрата апетиту, страшенна ломота в тілі, температура висока. Третя хвороба за три тижні…Я просто щотижня хворію", - поділилась блогерка.
Тож, Катерина Реп'яхова зробила обстеження організму, а також вирішити зробити все можливе, аби зміцнити імунітет. Лікар призначив блогерці крапельниці, що підтримують організм. Тож, протягом п'яти днів дружині Віктора Павліка робитимуть профілактичні крапельниці.
"Так що роблю крапельниці тепер щодня. Усього п'ять днів. Така крапельниця, що підтримує. Буду допомагати своєму організму максимально", - додала блогерка.
Нагадаємо, нещодавно Катерина Реп'яхова показувала, як вітала Віктора Павліка з днем народження. З нагоди 60-річчя чоловіка блогерка підготувала розкішний сюрприз.