Дружина Віктора Павліка показалася в лікарні та повідомила про перенесену операцію

Дружина українського співака Віктора Павліка неочікувано показалася в лікарні та повідомила, що перенесла операцію.

Блогерка Катерина Реп'яхова змусила своїх підписників неабияк хвилюватися за неї. Обраниця виконавця неочікувано показалася в лікарні. Дружина Віктора Павліка опублікувала в Instagram-stories фото, де вона лежить в лікарняній палаті, а до її руки була приєднана система крапельниці.

"У лікарні. Палата. Неочікувано", - загадково писала Катерина.

Виявилося, що дружина Віктора Павліка перенесла операцію. Більше подробиці блогерка поки що не розкриває. Катерина Реп'яхова лиш зазначає, що операція була запланованою. Також вона наголосила, що все минуло успішно. Нині блогерка відпочиває після наркозу.

"Операційна. Це запланована операція. Все добре. Місцева анестезія в мене була вперше. Крутиться голова поки від заспокійливої таблетки. Відчуття, ніби бахнула пару келихів шампанського", - поділилася блогерка.

