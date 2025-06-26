ТСН у соціальних мережах

Дружина Віктора Павліка показалася в лікарні та повідомила про перенесену операцію

Катерина Реп’яхова перенесла операцію. Блогерка поділилася подробицями.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Катерина Реп'яхова

Катерина Реп'яхова / © instagram.com/repyahovakate

Дружина українського співака Віктора Павліка неочікувано показалася в лікарні та повідомила, що перенесла операцію.

Блогерка Катерина Реп'яхова змусила своїх підписників неабияк хвилюватися за неї. Обраниця виконавця неочікувано показалася в лікарні. Дружина Віктора Павліка опублікувала в Instagram-stories фото, де вона лежить в лікарняній палаті, а до її руки була приєднана система крапельниці.

"У лікарні. Палата. Неочікувано", - загадково писала Катерина.

Катерина Реп'яхова в лікарні / © instagram.com/repyahovakate

Катерина Реп'яхова в лікарні / © instagram.com/repyahovakate

Виявилося, що дружина Віктора Павліка перенесла операцію. Більше подробиці блогерка поки що не розкриває. Катерина Реп'яхова лиш зазначає, що операція була запланованою. Також вона наголосила, що все минуло успішно. Нині блогерка відпочиває після наркозу.

"Операційна. Це запланована операція. Все добре. Місцева анестезія в мене була вперше. Крутиться голова поки від заспокійливої таблетки. Відчуття, ніби бахнула пару келихів шампанського", - поділилася блогерка.

Катерина Реп'яхова в лікарні / © instagram.com/repyahovakate

Катерина Реп'яхова в лікарні / © instagram.com/repyahovakate

Нагадаємо, нещодавно переможниця "Холостяка-13" Інна Бєлєнь перенесла одразу дві операції. Блогерка вже пояснила, навіщо їй знадобилося хірургічне втручання.

Наступна публікація

