- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 45
- Час на прочитання
- 1 хв
Дружина Віктора Павліка похвалилась результатом пластичної операції на обличчі: фото до та після
Зірка розповіла, як змінилося її обличчя після другої пластики підборіддя.
Дружина українського співака Віктора Павліка — блогерка Катерина Реп’яхова — зізналася, що нарешті почала подобатися собі у дзеркалі.
У своїх Instagram-сториз Катерина поділилася, що після другої пластики підборіддя вперше за довгий час відчула гармонію із власною зовнішністю. Раніше, після першої операції, блогерка була розчарована результатом — імплант не дав бажаного ефекту, і дівчина навіть редагувала фото, аби приховати недоліки.
Та цього разу все інакше — новий імплант подарував їй той профіль, про який вона мріяла: "Пів року дивилася на себе й не впізнавала. А зараз мені справді подобається моє відображення".
До слова, це не єдина зміна зовнішності Реп’яхової. Раніше знаменитість коригувала ніс і підколювала губи, не приховуючи, що любить експериментувати із зовнішністю.
Нагадаємо, нещодавно редакція ТСН.ua підготувала матеріал про невдалі пластики українських зірок. Окрім Катерини Реп’яхової у підбірку потрапили співачки Ірина Білик, Оля Цибульська, інфлюенсерка Даша Квіткова та інші