Дружина Віктора Павліка похвалилась результатом пластичної операції на обличчі: фото до та після

Катерина Репяхова / © instagram.com/repyahovakate

Реклама

Дружина українського співака Віктора Павліка — блогерка Катерина Реп’яхова — зізналася, що нарешті почала подобатися собі у дзеркалі.

У своїх Instagram-сториз Катерина поділилася, що після другої пластики підборіддя вперше за довгий час відчула гармонію із власною зовнішністю. Раніше, після першої операції, блогерка була розчарована результатом — імплант не дав бажаного ефекту, і дівчина навіть редагувала фото, аби приховати недоліки.

Та цього разу все інакше — новий імплант подарував їй той профіль, про який вона мріяла: "Пів року дивилася на себе й не впізнавала. А зараз мені справді подобається моє відображення".

Реклама

Сториз Катерини Реп’яхової / © instagram.com/repyahovakate

Катерина Реп’яхова до та після пластики підборіддя / © instagram.com/repyahovakate

До слова, це не єдина зміна зовнішності Реп’яхової. Раніше знаменитість коригувала ніс і підколювала губи, не приховуючи, що любить експериментувати із зовнішністю.

Нагадаємо, нещодавно редакція ТСН.ua підготувала матеріал про невдалі пластики українських зірок. Окрім Катерини Реп’яхової у підбірку потрапили співачки Ірина Білик, Оля Цибульська, інфлюенсерка Даша Квіткова та інші