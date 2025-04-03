Дружина Віктора Павліка похизувалася, який вигляд має її обличчя після пластичної операції

Катерина Реп’яхова / © instagram.com/repyahovakate

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Дружина українського співака Віктора Павліка — Катерина Реп’яхова — показала, який вигляд має після пластичної операції.

Блогерка тиждень тому наважилася лягти під ніж пластичного хірурга. Катерина вставила імплант у підборіддя. Наразі рани після операції поступово загоюються. Тим не менш, обраниця виконавця показала, який вигляд має її обличчя. Лікарі вже зняли пов’язки, однак на підборідді потрібно носити пластир.

Кінцевий результат пластичної операції Катерина Реп’яхова зможе продемонструвати аж через пів року. Саме стільки потрібно часу, аби рани повністю загоїлися та імплант повноцінно виконував свою функцію. Тим не менш, блогерка зізналась, що вже почувається неабияк щасливою через зміни в зовнішньому вигляді. До речі, дружина Віктора Павліка наважилася саме на імплант, адже на відміну від філерів, які тримаються до року, він вже на все життя.

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Катерина Реп’яхова / © instagram.com/repyahovakate

“Я щаслива! Сьогодні (3 квітня — прим. ред.) тиждень після операції. Результат буде через шість місяців”, — поділилася блогерка.

Нагадаємо, нещодавно Катерина Реп’яхова зробила пластичну операцію. Утім, блогерка неочікувано зіткнулася зі шквалом критики в Мережі. Віктор Павлік не стримався та заступився за дружину. Артист гнівно визвірився на хейтерів.