Катерина Реп’яхова / © instagram.com/repyahovakate

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Дружина українського співака Віктора Павліка — блогерка Катерина Реп’яхова — зізналась, що погладшала.

У своєму Instagram обраниця артиста розповіла, що набрала шість зайвих кілограмів. Катерина Реп’яхова погладшала, оскільки в неї далеко не найкращі харчові звички. Блогерка спочатку не звертала увагу на вагу, поки підписники не почали активно її запитувати, чи часом вона не вагітна.

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Тож, дружина Віктора Павліка серйозно взялась за схуднення. Зокрема, вона звернулась до гастроентеролога. Окрім того, блогерка вирішила покращити харчові звички. Тепер Катерина Реп’яхова рахує калорії. Обраниця виконавця зізнається, що в їжі собі особливо не відмовляє, але споживає все в межах своєї норми. Та це ще не все. Аби підтримувати тіло в тонусі, Катерина Реп’яхова хоче також зайнятися спортом. Щоправда, з цим складніше, аніж із підрахунком калорій, оскільки блогерка не знає, як змусити себе почати.

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Катерина Реп’яхова / © instagram.com/repyahovakate

«Я погладшала на 6 кг. Взялась за підрахунок калорій і, само собою, треба займатися спортом (не знаю, як змусити себе). У мене дійсно живіт має вигляд як у вагітної, саме тому пішла до гастроентеролога», — поділилась кохана артиста.

Нагадаємо, нещодавно Віктора Павліка та його дружину назвали «дідищем і онучкою». Катерина Реп’яхова з гумором відреагувала на такі закиди.

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