Дружина Віктора Павліка пожалілась на невдалі спроби завагітніти вдруге: "Це жорстоко"

Катерина Реп'яхова / © instagram.com/repyahovakate

Дружина співака Віктора Павліка — блогерка Катерина Реп'яхова — пожалілась на невдалі спроби завагітніти.

Вже декілька років подружжя намагається знову стати батьками, але поки безуспішно. А нещодавно ж Катерина Реп'яхова відчула симптоми вагітності. Врешті, блогерка наважилась зробити тест. Проте, замість омріяних двох смужок, вона помітила лише одну.

"Уявіть собі ситуацію: маю затримку три дні при ідеальному циклі. У мене просто не буває затримок ніколи. І я ніколи не роблю тест, щоб не засмучуватися. Але цього разу я вирішила зробити. Це жорстоко…", - пожалілась Катерина.

Допис Катерини Реп'яхової / © instagram.com/repyahovakate

Та все ж таки блогерка не втрачає надії, що ще стане мамою вдруге. Обраниця виконавця припускає, що наразі просто не час для цього, мовляв, уся її увага більше потрібна чотирирічному синочку Михасику. Також Катерина Реп'яхова наголосила, що як і в неї, так і у Віктора Павліка, всі аналізи в нормі.

Допис Катерини Реп'яхової / © instagram.com/repyahovakate

"Може, не доля, може, треба йти на ЕКЗ (екстракорпоральне запліднення – прим. ред.). При тому, що всі аналізи і обстеження ідеальні в обох. Лікарка сказала, що у 20-річних немає такої гарної картинки, як у Віктора Павліка по аналізах. Можливо, я ще Михасю потрібна в повній мірі", - говорить блогерка.

Допис Катерини Реп'яхової / © instagram.com/repyahovakate

Зазначимо, у Віктора Павліка та Катерини Реп'яхової є спільний син Михась. Також у співака від попередніх стосунків є діти – син Олександр та донька Христина. На жаль, 2020 року артист втратив сина Павла. Хлопець помер від раку у віці 21 року. Нещодавно гейтери зачепили тему покійного сина співака, але Катерина Реп'яхова не стала мовчати та різко їм відповіла.