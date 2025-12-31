Дружина Віктора Павліка розкішним сюрпризом привітала його з 60-річчям

Віктор Павлік / © instagram.com/viktorpavlik

В українського співака Віктора Павліка 31 грудня особливе свято.

В артиста цього дня день народження. Ба більше, цьогоріч у виконавця ще й ювілей. Йому виповнюється 60 років. Дружина Віктора Павліка – блогерка Катерина Реп'яхова – відповідально поставилась до свята. Вона однією з перших привітала чоловіка з ювілеєм та підготувала йому розкішний сюрприз.

Вранці Катерина прикрасила будинок гелевими повітряними кульками, серед яких була й гітара (незмінний атрибут Віктора Павліка на сцені), і цифра 60. Дружина виконавця все це підготувала, поки він спав.

Дружина Віктора Павліка до його дня народження прикрасила будинок / © instagram.com/viktorpavlik

"Маестро ще спить, а я вже чекаю", - ділилась Катерина.

Та найголовніший сюрприз чекав на Віктора Павліка попереду. Дружина артистка привезла його до фотостудії, де була композиція у вигляді цифри 60. Вона повністю була зроблена зі світлин. Там Катерина зібрала різноманітні знімки, на яких були зазнімковані одні з найяскравіших подій у житті співака.

Віктор Павлік із дружиною та сином / © instagram.com/viktorpavlik

"Наш найкращий і найдорожчий таточко та чоловік. Будь, будь ласка, насамперед здоровий, а все інше ми точно зможемо разом. Ми безмежно тебе любимо, вдячні тобі за все і завжди поруч. Завжди твоя сім'я - Катя і Михасик", - адресувала чоловікові блогерка.

Віктор Павлік із дружиною та сином / © instagram.com/viktorpavlik

Нагадаємо, нещодавно родина Віктора Павліка пережила нелегкі події. У ніч проти 27 грудня під час жахливого обстрілу Києва в їхньому ЖК відбувся ворожий "приліт".