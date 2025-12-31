ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
265
Час на прочитання
2 хв

Дружина Віктора Павліка розкішним сюрпризом привітала його з 60-річчям

Артист цьогоріч святкує ювілей. Його дружина відповідально поставилась до цієї дати.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Віктор Павлік

Віктор Павлік / © instagram.com/viktorpavlik

В українського співака Віктора Павліка 31 грудня особливе свято.

В артиста цього дня день народження. Ба більше, цьогоріч у виконавця ще й ювілей. Йому виповнюється 60 років. Дружина Віктора Павліка – блогерка Катерина Реп'яхова – відповідально поставилась до свята. Вона однією з перших привітала чоловіка з ювілеєм та підготувала йому розкішний сюрприз.

Вранці Катерина прикрасила будинок гелевими повітряними кульками, серед яких була й гітара (незмінний атрибут Віктора Павліка на сцені), і цифра 60. Дружина виконавця все це підготувала, поки він спав.

Дружина Віктора Павліка до його дня народження прикрасила будинок / © instagram.com/viktorpavlik

Дружина Віктора Павліка до його дня народження прикрасила будинок / © instagram.com/viktorpavlik

"Маестро ще спить, а я вже чекаю", - ділилась Катерина.

Та найголовніший сюрприз чекав на Віктора Павліка попереду. Дружина артистка привезла його до фотостудії, де була композиція у вигляді цифри 60. Вона повністю була зроблена зі світлин. Там Катерина зібрала різноманітні знімки, на яких були зазнімковані одні з найяскравіших подій у житті співака.

Віктор Павлік із дружиною та сином / © instagram.com/viktorpavlik

Віктор Павлік із дружиною та сином / © instagram.com/viktorpavlik

"Наш найкращий і найдорожчий таточко та чоловік. Будь, будь ласка, насамперед здоровий, а все інше ми точно зможемо разом. Ми безмежно тебе любимо, вдячні тобі за все і завжди поруч. Завжди твоя сім'я - Катя і Михасик", - адресувала чоловікові блогерка.

Віктор Павлік із дружиною та сином / © instagram.com/viktorpavlik

Віктор Павлік із дружиною та сином / © instagram.com/viktorpavlik

Нагадаємо, нещодавно родина Віктора Павліка пережила нелегкі події. У ніч проти 27 грудня під час жахливого обстрілу Києва в їхньому ЖК відбувся ворожий "приліт".

Дата публікації
Кількість переглядів
265
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie