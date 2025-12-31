- Дата публікації
Дружина Віктора Павліка розкішним сюрпризом привітала його з 60-річчям
Артист цьогоріч святкує ювілей. Його дружина відповідально поставилась до цієї дати.
В українського співака Віктора Павліка 31 грудня особливе свято.
В артиста цього дня день народження. Ба більше, цьогоріч у виконавця ще й ювілей. Йому виповнюється 60 років. Дружина Віктора Павліка – блогерка Катерина Реп'яхова – відповідально поставилась до свята. Вона однією з перших привітала чоловіка з ювілеєм та підготувала йому розкішний сюрприз.
Вранці Катерина прикрасила будинок гелевими повітряними кульками, серед яких була й гітара (незмінний атрибут Віктора Павліка на сцені), і цифра 60. Дружина виконавця все це підготувала, поки він спав.
"Маестро ще спить, а я вже чекаю", - ділилась Катерина.
Та найголовніший сюрприз чекав на Віктора Павліка попереду. Дружина артистка привезла його до фотостудії, де була композиція у вигляді цифри 60. Вона повністю була зроблена зі світлин. Там Катерина зібрала різноманітні знімки, на яких були зазнімковані одні з найяскравіших подій у житті співака.
"Наш найкращий і найдорожчий таточко та чоловік. Будь, будь ласка, насамперед здоровий, а все інше ми точно зможемо разом. Ми безмежно тебе любимо, вдячні тобі за все і завжди поруч. Завжди твоя сім'я - Катя і Михасик", - адресувала чоловікові блогерка.
Нагадаємо, нещодавно родина Віктора Павліка пережила нелегкі події. У ніч проти 27 грудня під час жахливого обстрілу Києва в їхньому ЖК відбувся ворожий "приліт".