Дружина Віктора Павліка у річницю стосунків показала, який вигляд вони мали 10 років тому

Дружина українського співака Віктора Павліка — блогерка Катерина Реп’яхова — розповіла про особливе свято в родині.

Сьогодні, 4 листопада, подружжя святкує 10-ту річницю стосунків. З цієї нагоди дружина музиканта щемливо розповіла про їхню історію знайомства і доленосний випадок. Свій святковий допис Катерина супроводила знімками, де показала їхні зміни з часом. Зокрема, на першому фото ще зовсім маленька майбутня блогерка позує зі своїм кумиром. А вже на останньому кадрі вони у статусі подружжя постають у фотостудії.

У дописі Реп’яхова висловила свої почуття та поділилася, що за цей час у стосунках сталося чимало злетів і падінь. І додала, що завдяки Віктору набула нових рис характеру.

«10 років тому наші стежки перетнулися. Ніхто з нас не знав, що ця зустріч стане доленосною. Ми були з різних поколінь, з різних світів, але життя не помилилося… За ці роки було все: і віра, і боротьба, і зміни. Ми обоє стали іншими. Він побачив життя по-новому, а я навчилася справжній любові — терпеливій, глибокій, зрілій. Десять років тому це здавалось неможливим. А сьогодні — це наша історія. І я знаю точно: попереду ще багато наших „десять“», — зворушила блогерка.

