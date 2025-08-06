Дружина Віктора Павліка зворушила прогресом у лікуванні 4-річного сина від затримки мовлення

Віктор Павлік із дружиною та сином / © instagram.com/repyahovakate

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Дружина українського співака Віктора Павліка – блогерка Катерина Реп'яхова – зворушила прогресом у лікуванні 4-річного сина.

Річ у тім, що в маленького Михасика затримка мовлення. Батьки це помітили, коли йому було майже два роки. Відтоді вони розпочали лікування. І ось, минуло понад два роки, і Катерина Реп'яхова розповіла про значний прогрес. Михасик починає говорити. Ба більше, хлопчик вимовляє усвідомлені фрази.

"Два роки і два місяці. Від тиші до усвідомлених фраз в контексті, з розумінням, що відбувається…Кожен день - крок. Кожен погляд - надія. Кожне слово - маленьке диво", - поділилася блогерка.

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Спочатку Катерина Реп'яхова дуже хвилювалася та засмучувалася. Але врешті блогерка зрозуміла, що в кожного свій шлях. Тож, вона припинила щось очікувати від сина, а просто допомагала його та підтримувала. Врешті, це все дало результат, і Михась нарешті заговорив.

"У кожного свій шлях. Наш саме такий. І я вдячна за нього. Без очікувань. Без вимог. Лише любов. Бо найважливіше приходить тоді, коли ти вже не очікуєш, а просто живеш", - додала блогерка.

Нагадаємо, нещодавно й сама дружина Віктора Павліка зверталася до лікарів. Катерина Реп'яхова зізналась, що в неї є пухлина в грудях. Тож, блогерка обстежувала свій організм.