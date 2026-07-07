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Дружина Вілла Сміта повернулась до чоловіка, з яким порвала та не жила разом майже вісім років
Схоже, пара змогла владнати всі негаразди в стосунках та помиритися.
Дружина відомого американського актора Вілла Сміта — Джада Пінкетт-Сміт — повернулась до чоловіка.
Так, ще 2023 року обраниця артиста приголомшила новиною, що вони вже вісім років не перебувають в романтичних стосунках та живуть окремо одне від одного. Проте Джада не втрачала надії, що зможе налагодити зв’язок із Віллом Смітом та помиритися з ним. Схоже, це таки сталося.
Інсайдер видання People розсекретив, що Джада Пінкетт-Сміт повернулась до актора. Ба більше, це сталося ще два роки тому. За словами джерела, парочка кохає одне одного та тішиться возз’єднанню.
«Джада повернулася до Вілла два роки тому. Вони щасливі, кохають одне одного і, як завжди, віддані підтримці одне одного», — стверджує інсайдер.
Зазначимо, Вілл Сміт та Джада Пінкетт-Сміт одружились у грудні 1997 року. Пара має двох спільних дітей — сина Джейдена та доньку Віллоу. В останні роки вони неабияк дивували зізнаннями про свої стосунки. 2020 року Джада заявила, що протягом 4,5 років мала роман з молодим співаком Августом Альсіною. 2023-го вона взагалі видала, що від 2016 року не разом з актором, але сподівається на примирення. Схоже, саме так і сталося.
Нагадаємо, нещодавно український співак THE OLEG несподівано возз’єднався з колишньою. Артист неабияк заінтригував прихильників.