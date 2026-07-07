Дружина Вілла Сміта повернулась до чоловіка, з яким порвала та не жила разом майже вісім років

Вілл Сміт із дружиною / © Associated Press

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Дружина відомого американського актора Вілла Сміта — Джада Пінкетт-Сміт — повернулась до чоловіка.

Так, ще 2023 року обраниця артиста приголомшила новиною, що вони вже вісім років не перебувають в романтичних стосунках та живуть окремо одне від одного. Проте Джада не втрачала надії, що зможе налагодити зв’язок із Віллом Смітом та помиритися з ним. Схоже, це таки сталося.

Інсайдер видання People розсекретив, що Джада Пінкетт-Сміт повернулась до актора. Ба більше, це сталося ще два роки тому. За словами джерела, парочка кохає одне одного та тішиться возз’єднанню.

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Вілл Сміт із дружиною / © Associated Press

«Джада повернулася до Вілла два роки тому. Вони щасливі, кохають одне одного і, як завжди, віддані підтримці одне одного», — стверджує інсайдер.

Зазначимо, Вілл Сміт та Джада Пінкетт-Сміт одружились у грудні 1997 року. Пара має двох спільних дітей — сина Джейдена та доньку Віллоу. В останні роки вони неабияк дивували зізнаннями про свої стосунки. 2020 року Джада заявила, що протягом 4,5 років мала роман з молодим співаком Августом Альсіною. 2023-го вона взагалі видала, що від 2016 року не разом з актором, але сподівається на примирення. Схоже, саме так і сталося.

Нагадаємо, нещодавно український співак THE OLEG несподівано возз’єднався з колишньою. Артист неабияк заінтригував прихильників.

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