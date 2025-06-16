Дружина Вілліса показала свіже фото тяжкохворого актора, а донька розкрила невтішні новини про його стан

Брюс Вілліс із дружиною / © Associated Press

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Дружина голлівудського актора Брюса Вілліса показала свіже фото тяжкохворого чоловіка.

Життя родини зірки Голлівуду кардинально змінилося після того, як 2023 року лікарі діагностували в нього деменцію. Дружина актора - модель Емма Гемінг – говорить, що усвідомлення того, настільки у Вілліса тяжка хвороба, просто пригнічує її. Утім, вони вчаться цінувати всі моменти та не зациклюватися на чомусь одному. За словами Гемінг, Брюс Вілліс багато чого вчить їхніх доньок. Дівчатка розуміють, що таке стійкість, безумовна любов та важливість бути поруч.

"Те, чого Брюс вчить наших дівчаток, не можна передати словами. Стійкості, безумовній любові та тихій силі, яка полягає в тому, щоб просто бути поруч. Любов стає сильнішою. Вона адаптується. Вона залишається, навіть коли все навколо змінюється", - говорить Гемінг.

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Брюс Вілліс із донькою Мейбл / © instagram.com/emmahemingwillis

Також старша донька голлівудського актора від Демі Мур – Румер – розповіла про особливі моменти з батьком. Дівчина зізналась, що їй неабияк тяжко від усвідомлення того, що батько хворий і його стан лише погіршується. Утім, Румер вчиться цінувати кожен момент із ним. Донька Вілліса говорить, що її тішить, що вона може обійняти тата, поцілувати його щоку, розповісти чимало історій. Румер вдячна за кожну мить, яку вона може провести з батьком.

"Шкода, що я не ставила тобі більше запитань, поки ти ще міг розповісти мені про все це. Але я знаю, що ти не хотів би, щоб я сьогодні сумувала, тому я спробую просто бути вдячною, нагадуючи собі, як мені пощастило, що ти мій тато, і що ти все ще зі мною, і я все ще можу тримати тебе за руку, обіймати, цілувати твою щоку та гладити твою голову. Я можу розповідати тобі історії. Я можу дивитися, як світяться твої очі, коли ти бачиш Луетту (онучку – прим. ред.). Я буду вдячна за кожну мить, проведену з тобою", - поділилася Румер.

Брюс Вілліс із донькою Румер / © instagram.com/rumerwillis

Нагадаємо, про те, що Брюс Вілліс тяжко хворий, стало відомо в березні 2022 року. Спочатку вважалося, що в зірки Голлівуду афазія. Утім, 2023-го лікарі з'ясували, що в актора лобово-скронева деменція.