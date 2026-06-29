Дружина Влада Ями зізналась, чим вони заробляють на життя в США, і пожалілась на тяжкий період

Влад Яма з дружиною / © instagram.com/vladyama_official

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Дружина танцівника Влада Ями — Лілія – розкрила, чим вони заробляють на життя за кордоном, та пожалілась на тяжкий період.

Після початку повномасштабної війни хореограф разом із родиною втік до США, де живе й досі. Відтоді танцівник не так часто виходить на зв’язок. А це ж дружина Влада Ями в Instagram-stories зізналась, чим вони займаються та як заробляють на життя. Виявилося, хореограф у США дещо змінив амплуа.

Так, Влад Яма почав підпрацьовувати ведучим, діджеєм та влаштовує танцювальні інтерактиви. Хореограф не цурається виступати на приватних заходах. Тим часом Лілія підпрацьовує його менеджеркою.

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Допис дружини Влада Ями / © instagram.com/liliya_yama

До речі, обраниця Влада Ями натякає, що в США живеться нелегко. В Instagram вона зізнається, що в неї зараз не найкращий період. Проте у подробиці Лілія вдаватися не стала.

«Зараз непростий період мого життя. Але я знаю — я обов’язково впораюся», — видала Лілія.

Дружина Влада Ями / © instagram.com/liliya_yama

Зазначимо, у Влада Ями була блискуча кар’єра в Україні. Проте під час повномасштабної війни танцівник проявив себе тим, що разом із родиною втік до США. Хореограф тоді прокоментував це тим, що коли його країну знищують, він обирає безпеку. Також Влад Яма пояснював, що встиг перетнути кордон, коли ще не запровадили обмеження на виїзд. Варто зазначити, що чоловікам призовного віку заборонили перетинати кордон 24 лютого 2022 року. На початку повномасштабної війни танцівник перебував в Україні.

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