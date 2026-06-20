Дружина Володимира Остапчука назвала вартість розкішної обручки Tiffany: майже мільйон гривень

Катерина Остапчук / © instagram.com/vova_ostapchuk

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Дружина українського ведучого Володимира Остапчука Катерина вперше назвала вартість своєї обручки Tiffany, яка коштує майже мільйон гривень.

Навколо прикраси Катерини Остапчук давно точилися обговорення серед її підписників. Чимало користувачів припускали, що каблучка від легендарного ювелірного бренду коштує як новий автомобіль. Тепер блогерка вирішила поставити крапку в здогадках. У своєму Instagram вона розсекретила ціну омріяної прикраси. Сума виявилася справді вражаючою. Йдеться про одну з найвідоміших моделей Tiffany. Така каблучка коштує 22 200 доларів.

Історія Катерини Остапчук / © instagram.com/ostapchukkaterynaa

За нинішнім курсом це майже 996 тисяч гривень. Водночас дружина шоумена зізналася, що сьогодні вже не настільки впевнена у своєму виборі. За її словами, за аналогічний бюджет можна було б замовити прикрасу в ювеліра та отримати більший діамант. Однак у цієї покупки була особлива історія.

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«Чесно, краще було замовити у ювеліра більшої кратності за менші гроші. У мене був дитячий гештальт на Tiffany», — пояснила Катерина.

Цікаво, що офіційний шлюб пари відбувся ще до романтичної пропозиції. Катерина не приховувала, що мріяла про класичний момент із каблучкою, і згодом Володимир Остапчук таки здійснив її бажання.

Нагадаємо, нещодавно ексдружина Остапчука розкрила суму компенсації від держави за зруйнований будинок після атаки РФ.

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