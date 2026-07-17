Дружина Володимира Остапчука склала іспит на водійські права в Канаді, але є важливий нюанс

Володимир та Катерина Остапчук / © instagram.com/vova_ostapchuk

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Дружина українського ведучого Володимира Остапчука Катерина здала іспит на водійські права в Канаді та поділилася першими емоціями від успіху.

Після переїзду до Канади родина поступово облаштовує нове життя. Нещодавно подружжя віддало сина Тимофія до англомовного дитячого садка. Тепер Катерина розповіла ще про одну важливу подію. Блогерка успішно склала теоретичний іспит на водійські права. Каже, що це сталося майже спонтанно. Водночас за кермо самостійно вона поки що не сяде.

«Разом зі мною складали ще 2 жінки — і вони не склали. Кажу Вові тепер називати мене генієм», — поділилася Катерина у своєму Telegram-каналі.

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Автомобіль Катерини Остапчук / © instagram.com/ostapchukkaterynaa

За словами Остапчук, вона не планувала найближчим часом проходити екзамен. Разом із чоловіком вони їхали у справах, дорогою побачили центр тестування, після чого Володимир запропонував спробувати свої сили. До іспиту Катерина готувалася близько тижня, проходячи тренувальні тести в застосунку. Теоретичний екзамен складався з двох блоків по 20 запитань. Попри можливість припуститися чотирьох помилок у кожній частині, блогерка загалом неправильно відповіла лише на шість запитань і отримала водійське посвідчення категорії G1.

Автомобіль Катерини Остапчук / © instagram.com/ostapchukkaterynaa

Посвідчення G1 дозволяє керувати автомобілем лише за певних умов. Зокрема, поруч на передньому сидінні має перебувати водій зі щонайменше чотирирічним стажем. Лише після наступного етапу та успішного складання практичного іспиту блогерка зможе отримати права категорії G2.

Нагадаємо, нещодавно Катерина Остапчук зробила тривожне зізнання, як ледь не зруйнувала здоров’я через схуднення.

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