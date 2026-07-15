Дружина Yarmak розчулила архівними весільними фото та освідчилася реперу в день 10-річчя шлюбу

Олександр та Анна Ярмак / © instagram.com/yarmak_music

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Дружина репера та військовослужбовця Yarmak, справжнє ім’я якого Олександр Ярмак, Анна зворушливо привітала його з 10-річчям шлюбу та поділилася архівними весільними світлинами.

У родині зірки особливий день. Подружжя відзначає першу серйозну сімейну дату — десяту річницю офіційного шлюбу. З цієї нагоди його дружина вирішила пригадати найтепліші моменти їхньої історії кохання. У своєму фотоблогу вона опублікувала добірку сімейних кадрів. Серед них знайшлося місце й архівним фото з весілля.

«Офіційно вже 10 років — так. Люблю», — коротко підписала світлини Анна.

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Олександр та Анна Ярмак / © instagram.com/yarmak_music

Олександр та Анна Ярмак / © instagram.com/yarmak_music

На публікацію дружини миттєво відреагував і сам артист. У коментарях він не став приховувати почуттів та залишив лаконічне, але промовисте зізнання.

«Кохаю», — відповів Олександр.

Олександр та Анна Ярмак / © instagram.com/yarmak_music

Олександр та Анна Ярмак / © instagram.com/yarmak_music

Нагадаємо, нещодавно Олександр Ярмак на рідкісних фото показав донечку-красуню і ніжно привітав її з 7-річчям.

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