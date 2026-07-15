- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 109
- Час на прочитання
- 1 хв
Дружина Yarmak розчулила архівними весільними фото та освідчилася реперу в день 10-річчя шлюбу
Обраниця зірки публічно звернулася до нього в річницю.
Дружина репера та військовослужбовця Yarmak, справжнє ім’я якого Олександр Ярмак, Анна зворушливо привітала його з 10-річчям шлюбу та поділилася архівними весільними світлинами.
У родині зірки особливий день. Подружжя відзначає першу серйозну сімейну дату — десяту річницю офіційного шлюбу. З цієї нагоди його дружина вирішила пригадати найтепліші моменти їхньої історії кохання. У своєму фотоблогу вона опублікувала добірку сімейних кадрів. Серед них знайшлося місце й архівним фото з весілля.
«Офіційно вже 10 років — так. Люблю», — коротко підписала світлини Анна.
На публікацію дружини миттєво відреагував і сам артист. У коментарях він не став приховувати почуттів та залишив лаконічне, але промовисте зізнання.
«Кохаю», — відповів Олександр.
Нагадаємо, нещодавно Олександр Ярмак на рідкісних фото показав донечку-красуню і ніжно привітав її з 7-річчям.