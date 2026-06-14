Дружина Євгена Клопотенка зворушила відео з їхньої весільної церемонії під зливою

Євген Клопотенко з дружиною / © instagram.com/klopotenko

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Кохана українського кулінара Євгена Клопотенка — Катерина Воскресенська — зворушила відео з їхньої весільної церемонії.

Закохані розсекретили, що офіційно стали чоловіком та дружиною. Пара вже встигла відгуляти весілля, а тепер поступово ділиться фото та відео з особливої в їхньому сімейному житті події. У своєму Instagram Катерина Воскресенська показала ролик з весільної церемонії.

До вівтаря наречену Євгена Клопотенка вів тато. Коли стартувала офіційна частина, то почалась сильна злива. Хоч парочка ховалась під парасольками, проте від намокання це їх не врятувало. Також дружина кулінара пригадує, що дощ був грозовий, тож було не лише мокро, а й гучно.

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Дата публікації 15:04, 14.06.26 Кількість переглядів 23 Дружина Євгена Клопотенка показала відео з їхнього весілля, яке відбулося під дощем

«У момент, коли мені потрібно було виходити з батьком до церемонії — почалася злива. У момент, коли я прийшла до коханого — прогримів грім. Небеса розмовляли з нами, а ми створювали наш Всесвіт. Я кохаю тебе, Євгене», — поділилась своїми емоціями щаслива Катерина.

У коментарях до новоспеченого подружжя звернулась ведуча Марічка Падалко. Вона запевнила парочку, що дощ на весіллі — це, згідно з повір’ям, на щастя.

Нагадаємо, Євген Клопотенко 13 червня оголосив, що вперше одружився. Кулінар вже показав перші фото зі свого весілля з Катериною Воскресенською.

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