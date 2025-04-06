Дружина Євгена Кота назвала причину судом у їхньої 8-місячної доньки: "Отримали заключення"

Євген Кот з донькою / © instagram.com/kot_jenya

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Український хореограф Євген Кот та його дружина, гімнастка Наталія Татарінцева поділилися новими подробицями про здоров'я 8-місячної доньки.

Раніше Леля вже була під пильним наглядом лікарів. Свого часу Наталія розповідала, що донечці діагностували розеолу, яка вплинула на нервову систему. Внаслідок цього у крихітки почали проявлятися судоми. Занепокоєні батьки забили на сполох і знову почали обстеження Лелі. Цього разу остеопат пояснив, що такі симптоми може викликати гіпертонус у грудній клітині та шийному відділі.

"На днях ми відвідали остеопата з Лелею й отримали заключення, що у нас є гіпертонус у грудній клітині та шийному відділі. І це може спричиняти судоми", — заявила зіркова мама у фотоблогу.

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Наталія Татарінцева з донькою / © instagram.com/kot_jenya

Попри такі висновки лікарів, зіркове подружжя має власне припущення щодо погіршення стану доньки. Вони не виключають, що наспраді судоми можуть бути спричинені вітаміном D3. Утім, Наталія зазначила, що поки вони не забігають наперед і продовжують досліджувати цю тему.

"Зараз ми з Євгеном перевіряємо ще одну нашу особисту теорію виникнення цих судом, пов'язану з вітаміном D3. Згодом розповім", — написала Татарінцева.

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