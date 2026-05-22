Дружина Євгена Кота різко висловилася про Тетяну Денисову після її втечі до РФ: "Дістала мозок"

Наталія Татарінцева, Тетяна Денисова

Дружина танцівника Євгена Кота — фітнес-тренерка Наталія Татарінцева — відверто висловилася про хореографку Тетяну Денисову.

Гімнастка пригадала, що після початку повномасштабної війни її колега цинічно втекла до Росії. Наталія зізналася, що рішення Денисової стало для неї болючим не лише з людського погляду, а й професійного. За словами Наталії, вчинок хореографки фактично поставив під удар роботу великої команди проєкту «Танці. World of Dance», який готували до виходу навесні 2022 року.

Татарінцева була ведучою шоу, а її чоловік Євген Кот працював у складі журі разом із Максом Чмерковським та Тетяною Денисовою. Однак після початку повномасштабного вторгнення й співпраці Денисової з РФ українському телеканалу довелося переробляти матеріал і вирізати всі сцени за її участю.

Наталія Татарінцева

«Це повністю знецінення роботи. Відчуття прикрості. Мені було сумно. Міг бути дуже крутий проєкт, бо ми зняли багато класного матеріалу. Це була моя мрія (стати ведучою — прим. ред.), але вона обірвалася від обставин, за які я не відповідаю і не контролюю», — поділилася Наталія в інтерв’ю Мирославі Мандзюк.

Також Татарінцева зізналася, що після від’їзду Денисової навіть не намагалася з нею зв’язатися, адже не бачить у цьому жодного сенсу. Наталія також дала зрозуміти, що не готова витрачати свій час і сили на людей, які після побаченого під час війни роблять вибір на користь країни-агресорки.

«Що ж зробити з тією, хто дістав мозок з голови. Ми не говорили. В цьому нема абсолютно жодного сенсу. Тим паче, що вона взяла, перебуваючи під обстрілами, і повернулася до Росії та почала вести там танцювальний проєкт. Тобто людина, яка бачила, що відбувалося, прожила це й бігла звідси, повернулася до цього агресора і сіла там працювати», — пояснила дружина Євгена Кота.

