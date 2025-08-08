Дружина загиблого актора-воїна Юрія Феліпенка довела до сліз останніми хвилинами їхнього зв’язку

Юрій Феліпенко з дружиною / © instagram.com/y.felipenko

Реклама

Українська блогерка та дружина покійного актора-воїна Юрія Феліпенка — Катерина Мотрич — вперше відкрила моторошні подробиці того дня, коли їй повідомили, що коханий загинув, виконуючи бойове завдання.

В інтерв’ю YouTube-проєкту "Рефлексія" Катерина розповіла, що поміж бойових виїздів коханого вона з ним постійно тримала зв’язок. Напередодні трагедії підрозділ Юрія перемістився на іншу позицію, яка виявилася небезпечною. Це спричинило сильну тривогу у блогерки.

"Щось було досить тривожно, а потім Юра написав: "Катрусю, за нами вже їдуть". Я відповіла: "Фух, набери, коли будете в безпечному місці". Перед сном запитала, як він, і заснула", — поділилася Мотрич.

Реклама

Юрій Феліпенко / © instagram.com/motrichka

Коли повідомлень від чоловіка так і не надійшло, Катерина почала писати його побратимам, але й вони не відповідали. Щоб не накручувати себе, вона вирішила поринути в роботу. Однак посеред знімань пролунав дзвінок від ТЦК, а згодом на місці вже були капелан і медсестра із болісною звісткою.

"Я вже зрозуміла, що з ТЦК не телефонують, аби сказати, що все добре. Приїхав капелан і медсестра, дали мені папірець, сказали, що Юра загинув, посадили мене на лавочку… Так я дізналася. Після цього не дуже пам’ятаю два тижні — вони наче в тумані", — додала вдова Феліпенка.

Зараз блогерка намагається впоратися з горем різними методами — багато читає, працює з терапевткою та психіатром.

Нагадаємо, Юрій Феліпенко від перших днів повномасштабного вторгнення займався волонтерством, допомагав військовим, а 2024 року вступив до лав ЗСУ. Він служив у складі ударного батальйону БПАК "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади. На жаль, 15 червня актор загинув, виконуючи бойове завдання. Українські зірки з болем відреагували на втрату колеги.