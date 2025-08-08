- Дата публікації
Дружина загиблого актора-воїна Юрія Феліпенка довела до сліз останніми хвилинами їхнього зв’язку
Катерина Мотрич пригадала, як саме їй сповістили про смерть Юрія Феліпенка.
Українська блогерка та дружина покійного актора-воїна Юрія Феліпенка — Катерина Мотрич — вперше відкрила моторошні подробиці того дня, коли їй повідомили, що коханий загинув, виконуючи бойове завдання.
В інтерв’ю YouTube-проєкту "Рефлексія" Катерина розповіла, що поміж бойових виїздів коханого вона з ним постійно тримала зв’язок. Напередодні трагедії підрозділ Юрія перемістився на іншу позицію, яка виявилася небезпечною. Це спричинило сильну тривогу у блогерки.
"Щось було досить тривожно, а потім Юра написав: "Катрусю, за нами вже їдуть". Я відповіла: "Фух, набери, коли будете в безпечному місці". Перед сном запитала, як він, і заснула", — поділилася Мотрич.
Коли повідомлень від чоловіка так і не надійшло, Катерина почала писати його побратимам, але й вони не відповідали. Щоб не накручувати себе, вона вирішила поринути в роботу. Однак посеред знімань пролунав дзвінок від ТЦК, а згодом на місці вже були капелан і медсестра із болісною звісткою.
"Я вже зрозуміла, що з ТЦК не телефонують, аби сказати, що все добре. Приїхав капелан і медсестра, дали мені папірець, сказали, що Юра загинув, посадили мене на лавочку… Так я дізналася. Після цього не дуже пам’ятаю два тижні — вони наче в тумані", — додала вдова Феліпенка.
Зараз блогерка намагається впоратися з горем різними методами — багато читає, працює з терапевткою та психіатром.
Нагадаємо, Юрій Феліпенко від перших днів повномасштабного вторгнення займався волонтерством, допомагав військовим, а 2024 року вступив до лав ЗСУ. Він служив у складі ударного батальйону БПАК "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади. На жаль, 15 червня актор загинув, виконуючи бойове завдання. Українські зірки з болем відреагували на втрату колеги.