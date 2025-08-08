ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
3799
Час на прочитання
2 хв

Дружина загиблого актора-воїна Юрія Феліпенка довела до сліз останніми хвилинами їхнього зв’язку

Катерина Мотрич пригадала, як саме їй сповістили про смерть Юрія Феліпенка.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Юрій Феліпенко з дружиною

Юрій Феліпенко з дружиною / © instagram.com/y.felipenko

Українська блогерка та дружина покійного актора-воїна Юрія ФеліпенкаКатерина Мотрич — вперше відкрила моторошні подробиці того дня, коли їй повідомили, що коханий загинув, виконуючи бойове завдання.

В інтерв’ю YouTube-проєкту "Рефлексія" Катерина розповіла, що поміж бойових виїздів коханого вона з ним постійно тримала зв’язок. Напередодні трагедії підрозділ Юрія перемістився на іншу позицію, яка виявилася небезпечною. Це спричинило сильну тривогу у блогерки.

"Щось було досить тривожно, а потім Юра написав: "Катрусю, за нами вже їдуть". Я відповіла: "Фух, набери, коли будете в безпечному місці". Перед сном запитала, як він, і заснула", — поділилася Мотрич.

Юрій Феліпенко / © instagram.com/motrichka

Юрій Феліпенко / © instagram.com/motrichka

Коли повідомлень від чоловіка так і не надійшло, Катерина почала писати його побратимам, але й вони не відповідали. Щоб не накручувати себе, вона вирішила поринути в роботу. Однак посеред знімань пролунав дзвінок від ТЦК, а згодом на місці вже були капелан і медсестра із болісною звісткою.

"Я вже зрозуміла, що з ТЦК не телефонують, аби сказати, що все добре. Приїхав капелан і медсестра, дали мені папірець, сказали, що Юра загинув, посадили мене на лавочку… Так я дізналася. Після цього не дуже пам’ятаю два тижні — вони наче в тумані", — додала вдова Феліпенка.

Зараз блогерка намагається впоратися з горем різними методами — багато читає, працює з терапевткою та психіатром.

Нагадаємо, Юрій Феліпенко від перших днів повномасштабного вторгнення займався волонтерством, допомагав військовим, а 2024 року вступив до лав ЗСУ. Він служив у складі ударного батальйону БПАК "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади. На жаль, 15 червня актор загинув, виконуючи бойове завдання. Українські зірки з болем відреагували на втрату колеги.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie