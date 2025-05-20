Дружина Жені Кота ніжно привітала його з 37-річчям і показала їхнє мило відео з 10-місячною донечкою

Євген Кот із дружиною та донькою / © instagram.com/tatarintseva.kot

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Український хореограф Євген Кот 20 травня святкує день народження.

Танцівникові виповнюється вже 37 років. Дружина Євгена Кота – гімнастка Наталія Татарінцева – публічно привітала чоловіка зі святом. Вона адресувала коханому ніжний допис в Instagram. Татарінцева опублікувала миле відео, де вони були зображені з їхньої 10-місячною донечкою Лелею.

У ролику гімнастка написала, що для неї значить чоловік. Обраниця Кота ділиться, що неабияк вдячна хореографу за ту сім'ю, яку вони разом створили. Татарінцева говорить, що Євген став для неї найкращим чоловіком, а для їхньої донечки – татусем. За словами гімнастки, вони з Лелею завжди можуть на нього покластися, адже він надійна опора їхньої сім'ї.

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"Тато для нашої сім'ї – це той, хто завжди поруч. Опора нашої сім'ї, наша радість, це руки, що обіймають, серце нашої родини, джерело сили, наша доброта, серце дому, що любить, лагідний. Той, хто робить наше життя яскравішим. Сильний, але ніжний! Найвеселіший татусь! Наш всесвіт! Надійне плече, коли важко! Найкращий тато! З тобою ми найщасливіші! З днем народження, наш тато!" – звернулася до чоловіка Татарінцева.

Нагадаємо, донечці Євгена Кота зовсім нещодавно виповнилося 10 місяців. Танцівник тоді показував, як маленька Леля за цей час помітно підросла.