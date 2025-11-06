ТСН у соціальних мережах

Гламур
187
2 хв

Дружина Жені Кота поділилась головними секретами, як повернутися до форми після пологів

Артистка відверто розповіла, як змінилося її тіло після пологів і як вона навчилася його любити.

Фото автора: Злата Ковтун Злата Ковтун
Наталія Татарінцева

Наталія Татарінцева / © instagram.com/tatarintseva.kot

Танцівниця Наталія Татарінцева, дружина українського хореографа Євгена Кота, відверто розповіла, як їй вдалося повернутися у форму після народження первістка.

Зірка зізналася, що не просто відновила довагітну фігуру, а й продовжує активно працювати над своїм тілом. У своєму Instagram артистка підняла тему схуднення та поділилася, що зараз почувається навіть краще, ніж до вагітності.

«Я вже повернулась у свою форму до вагітності і навіть пішла далі, будуючи інші форми. Це вже не секрет, що я хочу більші стегна й сідниці. Це й для картинки, і краще тримає спину в тонусі», — пояснила Наталія.

Наталія Татарінцева / © instagram.com/tatarintseva.kot

Наталія Татарінцева / © instagram.com/tatarintseva.kot

Попри активні тренування, Татарінцева наголосила, що головне для неї — не зовнішній ідеал, а прийняття себе. Вона намагається підтримувати баланс між любов’ю до власного тіла та самовдосконаленням.

«Тіло — це історія. У кожної — своя. Воно змінюється, росте, переживає, дихає, пам’ятає дотики, обійми, вагітності, тренування, танці, хвороби й перемоги. Його не треба виправляти під чужі стандарти. Його треба чути», — написала знаменитість та зауважила, що навіть після пологів не відмовилася від свого ритму життя — вона продовжує танцювати, тренуватися та мотивує жінок приймати себе у будь-якому стані.

Нагадаємо, нещодавно Наталія Татарінцева вперше заговорила про попередній шлюб і відверто зізналася, чому вважає його помилкою. Знаменитість поділилася маловідомими деталями минулого та пояснила, як цей досвід вплинув на її стосунки зараз.

