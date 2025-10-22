Дружина Жені Кота поділилась, як завагітніла після поставленого їй діагнозу безпліддя

Євген Кот, Наталія Татарінцева та їхня донька / © instagram.com/kot_jenya

Дружина українського танцівника Євгена Кота – гімнастка Наталія Татарінцева – розповіла, як завагітніла після поставленого їй діагнозу безпліддя.

Протягом чотирьох років подружжя намагалося стати батьками. Однак знаменитостям не вдавалося зачати дитину. Наталію Татарінцеву це неабияк обурювало, оскільки аналізи показували чудові результати, та й вона сама вела здоровий спосіб життя. Лікарі не могли встановити причину і врешті поставили діагноз безпліддя.

"При цьому ще й аналізи були гарні, аж бісило мене це! Я вся така правильна була, а завагітніти не могла!" – здивувала гімнастка.

Донька Євгена Кота та Наталії Татарінцевої

Врешті, 2023 року Наталія Татарінцева таки побачила омріяні дві смужки на тесті на вагітність. Як говорить дружина Кота, вона знайшла свого гінеколога, ендокринолога та психолога. Знаменитість пропацювала внутрішні питання. Врешті, Татарінцева відпустила ситуацію і навіть зайнялася спільним із чоловіком проєктом. І от саме тоді вона й завагітніла.

"Знайшла свого гінеколога, ендокринолога, психолога після років пошуку таких експертів, далі працювала в сторону естрогену, пропрацювала важливе для мене психологічне питання і була з чоловіком зайнята спільним проєктом! Маленька прийшла до нас саме тоді, коли ми вдвох були сильно зайняті", - поділилась гімнастка.

Нагадаємо, нещодавно Наталія Татарінцева відверто розповіла про свій перший шлюб. Гімнастка зізналась, чому він не склався.