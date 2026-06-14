Дружина Жені Кота приголомшила, як їхня донька за рік підросла та змінилась

Євген Кот із дружиною та донькою / © instagram.com/kot_jenya

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Дружина українського хореографа Євгена Кота — гімнастка Наталія Татарінцева — приголомшила, як їхня донька за рік підросла та змінилась.

Вже 10 липня маленькій Лелі виповниться два рочки. Проте вже зараз на Наталію Татарінцеву нахлинули спогади. В Instagram гімнастка порівняла архівні фото Лелі зі свіжими. Наталія Татарінцева показала, як їхня з Євгеном Котом донечка за рік змінилась.

Донька Євгена Кота та Наталії Татарінцевої

Дівчинка неабияк подорослішала. У Лелі тепер довше волоссячко, окрім того, вона помітно підросла, а її риси обличчя зробились більш виразними. До речі, прихильники зіркового подружжя переконані, що донечка росте просто копією зіркового тата.

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Наталія Татарінцева з донькою від Євгена Кота

Це — копія Кота!

Все-таки швидко ростуть дітки!

Маленька красуня вже доросла!

Євген Кот із донькою від Наталії Татарінцевої

Зазначимо, Євген Кот та Наталія Татарінцева уклали шлюб у січні 2019 року. Тривалий час пара намагалась стати батьками, проте їм це не вдавалось. Гімнастці навіть ставили діагноз безпліддя. Проте 2023 року вона завагітніла, а вже 10 липня 2024-го на світ з’явилась донечка подружжя Леля.

Нагадаємо, нещодавно гімнастка Лілія Подкопаєва вперше за тривалий час показала підрослу 6-річну доньку. Спортсменка розсекретила, як проводить час із Евеліною.

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