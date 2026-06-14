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Дружина Жені Кота приголомшила, як їхня донька за рік підросла та змінилась
Наталія Татарінцева порівняла свіжі фото Лелі з архівними.
Дружина українського хореографа Євгена Кота — гімнастка Наталія Татарінцева — приголомшила, як їхня донька за рік підросла та змінилась.
Вже 10 липня маленькій Лелі виповниться два рочки. Проте вже зараз на Наталію Татарінцеву нахлинули спогади. В Instagram гімнастка порівняла архівні фото Лелі зі свіжими. Наталія Татарінцева показала, як їхня з Євгеном Котом донечка за рік змінилась.
Дівчинка неабияк подорослішала. У Лелі тепер довше волоссячко, окрім того, вона помітно підросла, а її риси обличчя зробились більш виразними. До речі, прихильники зіркового подружжя переконані, що донечка росте просто копією зіркового тата.
Це — копія Кота!
Все-таки швидко ростуть дітки!
Маленька красуня вже доросла!
Зазначимо, Євген Кот та Наталія Татарінцева уклали шлюб у січні 2019 року. Тривалий час пара намагалась стати батьками, проте їм це не вдавалось. Гімнастці навіть ставили діагноз безпліддя. Проте 2023 року вона завагітніла, а вже 10 липня 2024-го на світ з’явилась донечка подружжя Леля.
Нагадаємо, нещодавно гімнастка Лілія Подкопаєва вперше за тривалий час показала підрослу 6-річну доньку. Спортсменка розсекретила, як проводить час із Евеліною.