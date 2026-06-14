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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
180
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1 хв

Дружина Жені Кота приголомшила, як їхня донька за рік підросла та змінилась

Наталія Татарінцева порівняла свіжі фото Лелі з архівними.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Євген Кот із дружиною та донькою

Євген Кот із дружиною та донькою / © instagram.com/kot_jenya

Дружина українського хореографа Євгена Кота — гімнастка Наталія Татарінцева — приголомшила, як їхня донька за рік підросла та змінилась.

Вже 10 липня маленькій Лелі виповниться два рочки. Проте вже зараз на Наталію Татарінцеву нахлинули спогади. В Instagram гімнастка порівняла архівні фото Лелі зі свіжими. Наталія Татарінцева показала, як їхня з Євгеном Котом донечка за рік змінилась.

Донька Євгена Кота та Наталії Татарінцевої

Донька Євгена Кота та Наталії Татарінцевої

Дівчинка неабияк подорослішала. У Лелі тепер довше волоссячко, окрім того, вона помітно підросла, а її риси обличчя зробились більш виразними. До речі, прихильники зіркового подружжя переконані, що донечка росте просто копією зіркового тата.

Наталія Татарінцева з донькою від Євгена Кота

Наталія Татарінцева з донькою від Євгена Кота

  • Це — копія Кота!

  • Все-таки швидко ростуть дітки!

  • Маленька красуня вже доросла!

Євген Кот із донькою від Наталії Татарінцевої

Євген Кот із донькою від Наталії Татарінцевої

Зазначимо, Євген Кот та Наталія Татарінцева уклали шлюб у січні 2019 року. Тривалий час пара намагалась стати батьками, проте їм це не вдавалось. Гімнастці навіть ставили діагноз безпліддя. Проте 2023 року вона завагітніла, а вже 10 липня 2024-го на світ з’явилась донечка подружжя Леля.

Нагадаємо, нещодавно гімнастка Лілія Подкопаєва вперше за тривалий час показала підрослу 6-річну доньку. Спортсменка розсекретила, як проводить час із Евеліною.

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Дата публікації
Кількість переглядів
180
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