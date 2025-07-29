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Дружина Жені Кота у день 62-річчя своєї мами зачарувала її молодим виглядом на ніжних фото
Наталія Татарінцева також розсекретила, ким працює іменинниця та яких правил догляду дотримується.
Дружина українського хореографа Євгена Кота потішила фанів рідкісним фото своєї мами.
Сьогодні, 29 липня, мама Наталії Татарінцевої Світлана святкує день народження. Свої щирі вітання для найріднішої танцівниця залишила в Instagram. Зокрема, опублікувала ніжні фото 62-річної іменинниці та публічно засипала її компліментами. Водночас Наталія розсекретила, що її мама займається в’язанням і просто надихає її.
"Моя рідна, неймовірна мамо! Сьогодні тобі 62 — і ти виглядаєш розкішно. Ти — втілення жіночності, витонченості, сили й любові. Твої руки творять красу — ти в’яжеш речі, що зігрівають не тільки тіло, а й душу. Твоє серце — глибоке, щире, справжнє. Ти — найкраща бабуся для моєї донечки, наймудріша й найтепліша Мама для мене, і справжня муза — для всіх, хто тебе бачить", — зворушила Татарінцева.
Танцівниця також поділилася, що мама не забуває про свій щоденний догляд і збалансоване харчування, що й допомагає їй мати такий чарівний вигляд. Дружина Кота щиро подякувала іменинниці за ту любов і турботу, яку вона дарує їй.
"Ти тренуєшся, харчуєшся з розумом, дбаєш про себе — і доводиш, що вік не має жодної влади над жіночою красою, якщо в серці — любов до себе й до життя. Дякую тобі за твою силу, стиль, душу й любов. Хай цей новий рік твого життя буде наповнений радістю, легкістю й захопленням собою — бо ти цього заслуговуєш щодня", — додала блогерка.
Нагадаємо, нещодавно акторка Лілія Ребрик також показала маму-красуню та привітала її з днем народження.