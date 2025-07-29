Дружина Жені Кота у день 62-річчя своєї мами зачарувала її молодим виглядом на ніжних фото

Наталія Татарінцева з мамою / © instagram.com/tatarintseva.kot

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Дружина українського хореографа Євгена Кота потішила фанів рідкісним фото своєї мами.

Сьогодні, 29 липня, мама Наталії Татарінцевої Світлана святкує день народження. Свої щирі вітання для найріднішої танцівниця залишила в Instagram. Зокрема, опублікувала ніжні фото 62-річної іменинниці та публічно засипала її компліментами. Водночас Наталія розсекретила, що її мама займається в’язанням і просто надихає її.

"Моя рідна, неймовірна мамо! Сьогодні тобі 62 — і ти виглядаєш розкішно. Ти — втілення жіночності, витонченості, сили й любові. Твої руки творять красу — ти в’яжеш речі, що зігрівають не тільки тіло, а й душу. Твоє серце — глибоке, щире, справжнє. Ти — найкраща бабуся для моєї донечки, наймудріша й найтепліша Мама для мене, і справжня муза — для всіх, хто тебе бачить", — зворушила Татарінцева.

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Світлана Татарінцева — теща Євгена Кота / © instagram.com/tatarintseva.kot

Світлана Татарінцева — теща Євгена Кота / © instagram.com/tatarintseva.kot

Танцівниця також поділилася, що мама не забуває про свій щоденний догляд і збалансоване харчування, що й допомагає їй мати такий чарівний вигляд. Дружина Кота щиро подякувала іменинниці за ту любов і турботу, яку вона дарує їй.

"Ти тренуєшся, харчуєшся з розумом, дбаєш про себе — і доводиш, що вік не має жодної влади над жіночою красою, якщо в серці — любов до себе й до життя. Дякую тобі за твою силу, стиль, душу й любов. Хай цей новий рік твого життя буде наповнений радістю, легкістю й захопленням собою — бо ти цього заслуговуєш щодня", — додала блогерка.

Світлана Татарінцева — теща Євгена Кота / © instagram.com/tatarintseva.kot

Нагадаємо, нещодавно акторка Лілія Ребрик також показала маму-красуню та привітала її з днем народження.