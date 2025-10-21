Дружина Жені Кота вперше відверто розповіла про ексчоловіка: "Було помилкою"

Наталія Татарінцева / © instagram.com/tatarintseva.kot

Кохана українського танцюриста Євгена Кота — Наталія Татарінцева — вперше поділилася подробицями про свій перший шлюб.

Річ у тім, що зірка опублікувала сториз в Instagram, в якому закликала прихильників поставити їй запитання. Одна з фанаток зачепила тему першого шлюбу Наталії. У відвертому зізнанні артистка пригадала, що вперше вийшла заміж у досить юному віці — 22 роки, і тоді не була впевнена у своєму рішенні.

"Я вийшла заміж перший раз у 22 роки, будучи не впевненою, що я цього хочу! Але я сказала "Так", не слухаючи свою інтуїцію", — написала Наталія.

Наталія Татарінцева та Євген Кот / © instagram.com/kot_jenya

За словами Татарінцевої, вже через три роки вона зрозуміла, що зробила помилку, адже відчувала, що живе «не там, де має бути». Вона підкреслила, що рішення піти від ексобранця було складним: "Через три роки я зрозуміла, що я наче не там, де маю бути, і не з тим, з ким хочу бути! Це був період, коли я виросла до того, аби бути чесною із собою й визнати, що зроблені кроки були помилкою. Дуже боялась, але таки наважилась піти".

Попри складний досвід, Наталія вірить, що саме це рішення відкрило їй шлях до справжнього кохання. Татарінцева поділилася, що тоді навіть не підозрювала, яке кохання чекає на неї попереду.

Сториз Наталії Татарінцевої / © instagram.com/tatarintseva.kot

Нагадаємо, нещодавно Наталія Татарінцева розповіла, що останнім часом їй важко дається виховання однорічної донечки. Малеча переживає період адаптації, через що батьки вже кілька ночей не сплять.