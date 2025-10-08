Дружина Жені Кота зізналась у складнощах у вихованні однорічної донечки: "Третя ніч без сну"

Євген Кот з дружиною та донечкою / © instagram.com/tatarintseva.kot

Реклама

Українська гімнастка Наталія Татарінцева розповіла, що зараз разом із чоловіком — хореографом Євгеном Котом — проходять непростий період батьківства.

Подружжя намагається впоратися з безсонними ночами та допомагає доньці Лелі відучитися від грудного вигодовування. Незважаючи на складнощі, батьки роблять все можливе, щоб полегшити виховання дитини.

"Третя ніч без грудного вигодовування і сну. А сніданки починаються о 6:30. Я тримаюсь", — написала Наталія в Instagram-сториз.

Реклама

Сториз Наталії Татарінцевої / © instagram.com/tatarintseva.kot

Сториз Наталії Татарінцевої / © instagram.com/tatarintseva.kot

При цьому танцівник підтримує кохану — зірка проводить ранки з донечкою та дає Наталії можливість відпочити. У своєму блозі дружина Євгена показала зворушливе фото — тато вмикає для Лелі відео гри на віолончелі. Вона жартома назвала це "освітньою програмою о сьомій ранку". Подружжя намагається рівномірно розподіляти обов’язки у вихованні дитини, що видно з їхніх соцмереж.

Нагадаємо, нещодавно Женя Кот терміново відвіз однорічну донечку Лелю до лікарні, розповівши, що дитині знадобилася медична допомога.