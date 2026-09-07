Дружина Зінченка показала підрослих донечок і розсекретила їхні кумедні вечірні б'юті-ритуали

Олександр Зінченко та Влада Седан / © instagram.com/v.lada_sedan

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Дружина українського футболіста Олександра Зінченка — блогерка Влада Седан — замилувала фото донечок-красунь у family look.

Обраниця футболіста у своєму Instagram показала, як проводить час із 5-річною Євою та 3-річною Леєю. Вони насолоджувались прогулянкою, під час якої Влада Седан й зробила селфі в дзеркалі. До речі, донечки подружжя були одягнені у family look — рожеві костюми та сірі кофтинки.

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Влада Седан із доньками від Олександра Зінченка / © instagram.com/v.lada_sedan

Дружина футболіста замилувала й вечірніми фото дівчаток. Влада Седан знову одягнула Лею та Єву однаково — у білі піжами з червоними сердечками. До речі, донечки беруть приклад із зіркової мами та роблять вечірні б’юті процедури. Дівчатка зволожували обличчя тканинними масками.

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Доньки Олександра Зінченка та Влади Седан / © instagram.com/v.lada_sedan

Зазначимо, Олександр Зінченко та Влада Седан офіційно уклали шлюб 12 березня 2020 року в Лондоні, хоча весілля відгуляли в Києві 24 серпня того ж таки року. 1 серпня 2021 року Влада Седан народила первістку Єву, 2 серпня 2023-го на світ з’явилась друга донька подружжя Лея.

Нагадаємо, нещодавно балерина Катерина Кухар похизувалась розвагами в басейні з 11-річною донькою. Тим часом користувачі зазначили, що Настя росте просто копією батька — танцівника Олександра Стоянова.

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