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Дружина Зінченка показала підрослих донечок і розсекретила їхні кумедні вечірні б'юті-ритуали
Влада Седан показала, як проводить час із підрослими доньками.
Дружина українського футболіста Олександра Зінченка — блогерка Влада Седан — замилувала фото донечок-красунь у family look.
Обраниця футболіста у своєму Instagram показала, як проводить час із 5-річною Євою та 3-річною Леєю. Вони насолоджувались прогулянкою, під час якої Влада Седан й зробила селфі в дзеркалі. До речі, донечки подружжя були одягнені у family look — рожеві костюми та сірі кофтинки.
Дружина футболіста замилувала й вечірніми фото дівчаток. Влада Седан знову одягнула Лею та Єву однаково — у білі піжами з червоними сердечками. До речі, донечки беруть приклад із зіркової мами та роблять вечірні б’юті процедури. Дівчатка зволожували обличчя тканинними масками.
Зазначимо, Олександр Зінченко та Влада Седан офіційно уклали шлюб 12 березня 2020 року в Лондоні, хоча весілля відгуляли в Києві 24 серпня того ж таки року. 1 серпня 2021 року Влада Седан народила первістку Єву, 2 серпня 2023-го на світ з’явилась друга донька подружжя Лея.
Нагадаємо, нещодавно балерина Катерина Кухар похизувалась розвагами в басейні з 11-річною донькою. Тим часом користувачі зазначили, що Настя росте просто копією батька — танцівника Олександра Стоянова.