Дружина зірки "Ліги сміху" Чечуна назвала причину його смерті: "Майже рік боролися за життя"

Олександр Чечун помер

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Дружина зірки гумористичного шоу “Ліга сміху” та учасника команди “Стадіон Діброва” Олександра Чечуна назвала причину його смерті.

Гумориста не стало 9 квітня, про що в Instagram-stories повідомила його обраниця Ольга Гриценюк. Вона розповіла, що майже рік тому Олександр Чечун дістав тяжке поранення на фронті, коли виконував бойове завдання. Весь цей час лікарі боролися за його життя. Та, на жаль, 9 квітня гумориста не стало.

“Саші не стало вчора, 9 квітня. Після тяжкого поранення, отриманого при виконанні бойового завдання, ми майже рік боролися за його життя…Але, на жаль…”, — написала дружина Чечуна.

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Відома причина смерті Олександра Чечуна

Ольга Гриценюк також повідомила, що згодом оприлюднить інформацію про час та місце прощання з загиблим гумористом-військовим.

Зазначимо, Олександр Чечун у складі команди “Стадіон Діброва” брав участь у шоу “Ліга сміху” та запам’ятався глядачам як щирий та харизматичний гуморист. Коли Росія вторглася на територію України, шоумен мобілізувався та вирушив захищати країну від російських окупантів.

10 квітня стало відомо, що Олександр Чечун помер. Колеги гумориста за проєктом “Ліга сміху” зі скорботою відреагували на його смерть та вшанували пам’ять захисника.